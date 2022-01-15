為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    現場排隊照曝光！ 竹北大遠百連2天「擠爆」 網嚇傻：真是勇敢

    新竹竹北大遠百昨（14）日試營運吸引大批人潮。（圖取自「新竹爆料公社」臉書）

    新竹竹北大遠百昨（14）日試營運吸引大批人潮。（圖取自「新竹爆料公社」臉書）

    2022/01/15 18:46

    〔即時新聞／綜合報導〕國內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續升溫，讓不少人擔憂三級警戒惡夢再臨，但昨（14）日新竹竹北大遠百試營運仍吸引大批人潮，而今天試營運第2天適逢週六，人潮不減，有網友貼出現場照片傻眼直呼「哪來的勇氣？」、「超級大群聚！」

    竹北大遠百昨天試營運，遠東集團董事長徐旭東與新竹縣長楊文科一同開箱，參觀客家圓樓、古厝、老街等特色內裝，約3萬人搶先造訪，有網友在臉書社團「新竹爆料公社」貼出商場門口人潮擠爆的照片，驚呼「竹北大遠百試營運～連進館都難啊！出乎意料的超級大群聚」。

    今天試營運第2天，適逢假日，同樣人潮擠爆，有網友PO出門口人龍排了一圈又一圈，忍不住直呼「竹北大遠百人超多」，連續2天的盛況更讓許多網友嚇歪「天祐台灣！」、「看到這些照片，真的傻眼，無法置信」、「新竹足跡那麼多還敢到處跑」、「瘋了！大群聚」、「大家都好勇敢」、「天啊！不知疫情現在嚴重，還去人多的地方，果然不怕死！唉…」。

    根據《今日新聞》報導，對此，遠百回應，他們已加派人手協助做好防疫措施，並要求做好排隊間隔，也強調賣場人數有控制在人容範圍內，一切都有遵照防疫規定來進行。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    竹北大遠百營運首日門口排隊人潮相當多。（圖取自「新竹爆料公社」臉書）

    竹北大遠百營運首日門口排隊人潮相當多。（圖取自「新竹爆料公社」臉書）

    竹北大遠百試營運第2天同樣是人潮擠爆，讓不少網友嚇歪直呼「哪來的勇氣？」、「超級大群聚！」（圖取自「新竹爆料公社」臉書）

    竹北大遠百試營運第2天同樣是人潮擠爆，讓不少網友嚇歪直呼「哪來的勇氣？」、「超級大群聚！」（圖取自「新竹爆料公社」臉書）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    雙北擬推疫苗護照 陳時中提醒：不能過於強烈限制人身自由
    2022/01/15 15:33

    雙北擬推疫苗護照 陳時中提醒：不能過於強烈限制人身自由
    桃市府公布最新確診者足跡 去過大江國際購物中心、屈臣氏等地
    2022/01/15 15:25

    桃市府公布最新確診者足跡 去過大江國際購物中心、屈臣氏等地

    疫情時代 榮馥大院給您生活儀式感
    遠百竹北店試營運 3萬人搶先看
    2022/01/15 05:30

    遠百竹北店試營運 3萬人搶先看
    桃機群聚確診再添1名至9人 桃市府證實了
    2022/01/06 22:44

    桃機群聚確診再添1名至9人 桃市府證實了

    33年前後無差別！魅力不輸小鮮肉
    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播