現場排隊照曝光！ 竹北大遠百連2天「擠爆」 網嚇傻：真是勇敢

新竹竹北大遠百昨（14）日試營運吸引大批人潮。（圖取自「新竹爆料公社」臉書）

2022/01/15 18:46

〔即時新聞／綜合報導〕國內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續升溫，讓不少人擔憂三級警戒惡夢再臨，但昨（14）日新竹竹北大遠百試營運仍吸引大批人潮，而今天試營運第2天適逢週六，人潮不減，有網友貼出現場照片傻眼直呼「哪來的勇氣？」、「超級大群聚！」

竹北大遠百昨天試營運，遠東集團董事長徐旭東與新竹縣長楊文科一同開箱，參觀客家圓樓、古厝、老街等特色內裝，約3萬人搶先造訪，有網友在臉書社團「新竹爆料公社」貼出商場門口人潮擠爆的照片，驚呼「竹北大遠百試營運～連進館都難啊！出乎意料的超級大群聚」。

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今天試營運第2天，適逢假日，同樣人潮擠爆，有網友PO出門口人龍排了一圈又一圈，忍不住直呼「竹北大遠百人超多」，連續2天的盛況更讓許多網友嚇歪「天祐台灣！」、「看到這些照片，真的傻眼，無法置信」、「新竹足跡那麼多還敢到處跑」、「瘋了！大群聚」、「大家都好勇敢」、「天啊！不知疫情現在嚴重，還去人多的地方，果然不怕死！唉…」。

根據《今日新聞》報導，對此，遠百回應，他們已加派人手協助做好防疫措施，並要求做好排隊間隔，也強調賣場人數有控制在人容範圍內，一切都有遵照防疫規定來進行。

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竹北大遠百營運首日門口排隊人潮相當多。（圖取自「新竹爆料公社」臉書）

竹北大遠百試營運第2天同樣是人潮擠爆，讓不少網友嚇歪直呼「哪來的勇氣？」、「超級大群聚！」（圖取自「新竹爆料公社」臉書）

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