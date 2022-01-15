台北年貨大街開賣啦！人潮湧現 民眾：趁三級警戒前來逛逛

台北迪化年貨大街今天登場，湧現人潮。（記者楊心慧攝）

2022/01/15 17:18

〔記者楊心慧／台北報導〕2022台北迪化年貨大街今天正式登場，雖然國內疫情升溫，仍湧現人潮，民眾說，仍想趁三級警戒前來逛逛，否則未來疫情再度爆發，恐怕又得悶在家。迪化商圈發展促進會估算，年貨大街開賣首日，人潮相較去年增加約3至5成，店家對業績樂觀。

往年迪化商圈年貨大街期間，市府會專案申請許可店家在馬路、騎樓設攤，街道湧入大量人潮，去年疫情延燒，現場不能在馬路搭棚架設攤，違者依「道路交通管理處罰條例」開罰1200至2400元，今年則延續去年規範，同樣禁設攤。

請繼續往下閱讀...

實際走訪迪化商圈，街道上人潮雖多，但仍可保持距離，不像過往攤位多，人擠人導致寸步難行。迪化商圈發展促進會顧問陳仕哲說，2022台北年貨大街開賣首日，人潮相較去年增加約3至5成，越晚越多人，有機會突破未受疫情影響的2020年遊逛人次。

陳仕哲解釋，由於前年可設攤，街道上滿是擺攤的商家，能行走的道路少，人潮看起來會比較多，如今禁設攤，街道更為開闊，實際算的話，人潮並沒有變少反而更多人，且還能拉開社交距離、增加防疫的安全性。

迪化商圈發展促進會理事長徐慶棋指出，年貨大街首日，大部分的民眾都是先來逛逛，採買率不高，預計過年前1週採買率會提升，人潮也會更多。而不想出門的民眾可透過網路購買年貨，商圈與蝦皮購物合作，至1月30日推出號稱全台最大線上年貨大街「台北年貨大街線上專區」，可購買年節需要商品，祭出更多優惠。

民眾蔡先生說，雖然現在疫情嚴峻，但仍想趁三級警戒前來逛逛，畢竟這段期間悶太久，也擔心未來疫情再度爆發，恐怕不能再出來，至於這兩年禁設攤的部分，他仍希望開放擺攤，民眾的購買選擇能夠較多。

台北迪化年貨大街今天登場。（記者楊心慧攝）

台北迪化年貨大街今人潮多，但道路因未設攤較往年開闊。（記者楊心慧攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法