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    首頁　>　生活

    台南勞工學苑成果發表 黃偉哲：維持高就業率

    南市勞工學苑成果展，市長黃偉哲（左6）頒獎表揚優秀老師。（記者洪瑞琴攝）

    南市勞工學苑成果展，市長黃偉哲（左6）頒獎表揚優秀老師。（記者洪瑞琴攝）

    2022/01/15 14:31

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市勞工局今（15）日舉辦「春虎祥學、繪心幸福」勞工學苑成果發表會，還有新春就業徵才活動，讓民眾安心過好年，市長黃偉哲到場表揚感謝勞工學苑協辦單位與老師的用心，並大讚勞工朋友學習成果豐富多元，也勉勵待業民眾找到好工作，大家新年再創新氣象。

    黃偉哲表示，台南的就業率一向非常高，且在6都中的失業率是最低，未來市府會努力維持這個好成果，期勉企業都能找到優秀人才，民眾都能找到理想工作，讓生活有踏實感。

    黃偉哲於活動中表揚勞工學苑老師及表現優異的「種子教師」學員，並感謝台南市服飾設計職業工會與社團法人台南市觀光協會協助辦理訓練課程，讓勞工學苑能突破既有資源的限制，開辦更多具有特色的學習課程。

    今日成果發表會除動靜態展演外，現場也有剪髮義剪、名家現場揮毫春聯免費索取，有過年應景氣氛，讓民眾省些荷包，還有設置安全衛生展示攤位，透過有獎徵答讓與會者加深職場安全觀念。

    勞工局長王鑫基表示，勞工學苑自導入人才發展品質管理系統（TTQS）以來，辦訓品質持續精進，迄今已獲得8連金的榮譽，並利用課堂機會向勞工朋友傳達工作與生活平衡、工作與家庭平衡的理念，更鼓勵平常落實公益善行，共同打造台南「希望家園」。

    南市勞工學苑成果展，名家現場揮毫，提供春聯免費索取。（記者洪瑞琴攝）

    南市勞工學苑成果展，名家現場揮毫，提供春聯免費索取。（記者洪瑞琴攝）

    南市勞工學苑成果展，提供免費義剪。（記者洪瑞琴攝）

    南市勞工學苑成果展，提供免費義剪。（記者洪瑞琴攝）

    南市勞工學苑成果展，精美的纏花工藝作品。（記者洪瑞琴攝）

    南市勞工學苑成果展，精美的纏花工藝作品。（記者洪瑞琴攝）

    南市勞工學苑成果展，皂花作品美麗。（記者洪瑞琴攝）

    南市勞工學苑成果展，皂花作品美麗。（記者洪瑞琴攝）

    南市勞工學苑成果展，手工布包有特色。（記者洪瑞琴攝）

    南市勞工學苑成果展，手工布包有特色。（記者洪瑞琴攝）

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