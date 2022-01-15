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    過年就崩潰！單身漢徵臨演女友：包吃住玩樂、搜刮到紅包歸妳

    一名單身男網友受不了過年要被親戚轟炸，上網開職缺徵求單身女性來演女友。（翻攝爆廢公社公開版）

    一名單身男網友受不了過年要被親戚轟炸，上網開職缺徵求單身女性來演女友。（翻攝爆廢公社公開版）

    2022/01/15 13:18

    〔即時新聞／綜合報導〕雖然單身自在逍遙，但過年期間，親戚們的「關心轟炸」總令人難以消受。一名身兼兒子與舅舅身分的單身男網友，一想到這些「關懷」，忍不住哀嚎沒有女友不敢回家，乾脆上網求女網友來應徵當「臨演」，女方可以把領到的紅包全部拿走，他還包吃喝住宿跟玩樂開銷，文章一出引發轟動。

    這名單身網友在「爆廢公社公開版」曬出自己過年準備要包出去的紅包，白花花的鈔票攤開，甚至連2000元面額紙鈔都有；「當兒子跟當舅舅的總是最可憐的那一個」，他感嘆，自己沒有女朋友不敢回去過年，但上有老、下有小，紅包一定要包，過年勢必難逃親戚轟炸攻勢，乾脆上網「開職缺」，徵求一位單身女性來演女朋友，「妳領到的紅包都歸妳，我會帶妳去我親戚18代那搜刮紅包！」

    「只要妳敢要且不尷尬，尷尬的就是我親戚他們」，原PO還豪氣加碼保證，「妳個人吃喝拉撒睡跟玩樂我全包」，歡迎有意應徵的女性朋友報名。

    這份「職缺」馬上引爆轟動，眾多網友踴躍留言，「創業低谷老闆娘我本人，想賺年終獎金」、「已婚大媽臉皮超厚的可以卡位嗎」、「我先跟我老公討論一下假離婚，等等我」、「一次帶一遊覽車去阿，哪裡報名」，還有男網友幫好友留言，「我想幫我兄弟問問，單身男性可以報名嗎？」、「偽娘可以嗎？保證看不出來，有興趣私訊我，先傳照，喜歡再帶走」、「經濟不景氣，不如我老婆孩子出租給你吧」。

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