79歲刺繡人間國寶開展 百年母親親刺肚兜擺首位

「人間國寶陳利友妹排灣族Kinavatjesan傳統刺繡展」今天在台東藝文中心開展。（記者黃明堂攝）

2022/01/15 12:33

〔記者黃明堂／台東報導〕獲文化部列入刺繡人間國寶的79歲排灣族工藝家陳利友妹傳統繡個 展今天在台東藝文中心開展。她6歲跟著母親刺繡，想著母親就有源源靈感，這場個展也將母親101年前親刺的少女肚兜擺在首位，自己也招收了2名學徒，要將傳統工藝代代相傳。

台東縣府舉辦「人間國寶陳利友妹排灣族Kinavatjesan傳統刺繡展」今天開展，展出她個人多件個人年來精心製作作品，縣長饒慶鈴身、太麻里鄉長王重仁上穿著背心也都是她的作品。饒說，先前穿著這件到台北接受頒獎，全場矚目，也是媒體焦點，讓大家認識台東傳統工藝。

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來自太麻里鄉排灣族工藝家陳利友妹，長年投身排灣族刺繡工藝保存，擁有超過60年的經驗，精通排灣族傳統刺繡技藝，不僅在國內多獲大獎及館藏展出，去年獲文化部登錄為重要傳統工藝「排灣族傳統刺繡」保存者，成為台東首位傳統工藝人間國寶。

陳利友妹兒時觀摩媽媽刺繡，少女時代從事洋裁，又到高雄工廠從事裁縫工作，中年返鄉開雜貨店兼裁縫店，後來專精排灣傳統刺繡，她收錄了排灣族8種不同的技法，在這次展覽中呈現。

很多人問她從哪裡學刺繡？她答：「是媽媽教的」！個展第一幅作品掛著母親在1921年為自己所刺的肚兜，象徵對母親的尊崇及懷念。她說，媽媽以前刺繡沒有照片，但自己從6歲開始看，現在回想從前畫面，一針一繡的技法就會浮現。

在文化部的補助下，人間國寶有了傳承計畫，陳利友妹招收了2位學徒，她希望可以代代相傳。她還立下心願，要以刺繡紀錄排灣族代代各種臉譜。

文化處表示，此次刺繡展媒合台東大學美產中心，希望能透過展出陳利友妹女士多年來的代表性作品，讓縣民認識排灣族豐富的族群文化，同時也肯定陳利友妹女士在傳統編織工藝、刺繡技法上的貢獻。展期至1月27日止，歡迎各界人士觀展。

「人間國寶陳利友妹排灣族Kinavatjesan傳統刺繡展」今天開展，陳利友妹介紹有101年歷史、媽媽親刺的肚兜。（記者黃明堂攝）

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