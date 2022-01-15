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    60公斤高加索犬遭棄養山區 「雙11」忠心耿耿重獲溫暖的家

    可愛的「雙11」雖然體型高大，但是很喜歡撒嬌，得人疼愛。（動保處提供）

    可愛的「雙11」雖然體型高大，但是很喜歡撒嬌，得人疼愛。（動保處提供）

    2022/01/15 11:21

    〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市動物保護防疫處於去年11月11日接獲民眾通報，在新店安泰路山上有一隻大型犬在路旁等候，新店動物之家立即派員前往現場，收容這隻被棄養、快60公斤的高加索犬，經過良好照顧恢復健康，牠的故事也得到民眾蔡小姐的認同，近日決定收養，並且取名「雙11」重獲溫暖的家。

    新店動物之家駐區獸醫師莊子昇說，最初在安泰路山上發現牠時，狗狗非常乖巧坐臥在地面上，護著身邊玩具，偶而會叼球啃咬，動保員想用食物引誘牠離開都失敗，經過一週觀察及餵食，牠仍監守在原地啃咬玩球，經過好幾夜等待觀查，牠守護地盤非常強烈，且已有攻擊登山民眾狀況發生，為避免意外，新店動物之家在流浪動物之家基金會志工等人協助下，以吹箭麻醉方式順利捕抓。

    莊子昇說，高加索犬是世界犬隻體型最大品系之一，成犬身高約在64到75公分之間，體重約45到80公斤，這種品系犬隻都非常忠誠，但對陌生人卻是相當有防備心，這隻狗受過訓練並有良好服從性，為讓牠找到溫暖的家，新店動物之家將影片上傳社群媒體，遠在新竹尖石鄉的蔡小姐得知訊息，多次開車前來動物之家探望和牠進行互動，融化高加索犬的心。

    蔡小姐表示，當她得知高加索犬在人煙稀少山區，一直待在原處不肯離去，即便是動保處人員以食物誘惑，牠仍執意留在原地，應該是在等待牠的主人，不知道是甚麼原因分開，蔡小姐多次前來探望，希望可以慢慢建立關係，讓牠知道這世界上還是有人愛牠。

    透過幾次接觸互動，一步一步慢慢融化並治癒高加索犬內心世界，近日終於願意讓蔡小姐撫摸，也讓旁邊動保員驚呼高加索犬認定第2個主人，非常不容易，蔡小姐為牠取名「雙11」，慶祝牠「脫單」，也意味承諾一輩子照顧牠，永不讓牠孤單。

    「雙11」被棄養新店山區，牠一直守在原地等候主人回來。（動保處提供）

    「雙11」被棄養新店山區，牠一直守在原地等候主人回來。（動保處提供）

    「雙11」重獲家人，也重建與主人的親密關係。（動保處提供）

    「雙11」重獲家人，也重建與主人的親密關係。（動保處提供）

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