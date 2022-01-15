超萌「金獅虎」寶寶亮相！ 為金獅湖十大景點站台

超萌金獅「虎」寶寶亮相，為金獅湖十大景點站台。（記者王榮祥翻攝）

2022/01/15 11:03

〔記者王榮祥／高雄報導〕迎接虎年，高市觀光局特地設置「金獅湖的金獅虎、金獅寶寶過新年」，推出高達6米、戴上老虎頭飾後超萌的金獅寶寶，矗立蝴蝶園廣場旁，邀請民眾年節期間來認識不斷更新的金獅湖風景區十大景點。

觀光局說明，金獅湖蝴蝶園為全台灣最大的溫室蝴蝶園，蝴蝶種類豐富多達30多種，成蝶數量最高曾達350隻，挑高空間加上豐富蜜源植物與流水，已成為蝴蝶溫室，翩翩飛舞種類繁多的蝴蝶，是小朋友戶外教學最佳景點，也是高雄市區生態旅遊好去處。

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這次除可愛的金獅寶寶，廣場正中央也有蝴蝶纏繞的造型燈作搭配，而以蝴蝶意象設計的廣場，在蝴蝶翅膀上裝設各種不同顏色LED燈，讓夜晚的蝴蝶園增添許多色彩。

此外，金獅湖風景區為高雄熱門經典觀光勝地，為了讓民眾深度旅遊再次感受金獅湖的魅力，觀光局特別介紹金獅湖風景區十大景點：1、全台最大網室蝴蝶園；2、3D地景彩繪及大理石毛毛蟲模型；3、金獅湖橋燈光水舞秀；4、金獅湖保安宮；5、金獅湖道德院；6、獅山；7、三座巨型金獅與兩百零六座石獅；8、高雄唯一水上圖書館；9、金澄雙湖自行車路線；10、金獅湖落羽松。加上金獅寶寶造型主燈，絕對是過年期間絕佳去處。

觀光局指出，蝴蝶館外的「3D地景彩繪及大理石毛毛蟲模型」，互動地景藝術與大理石毛毛蟲模型好拍又好玩；「金獅湖橋燈光水舞秀」每天下午4點至晚上9點，整點各有一場10分鐘展演。

香火鼎盛的「金獅湖保安宮」與全國最大的道教「金獅湖道德院」歷史悠久，可細細品味廟宇內彩繪和精細雕刻；南側山丘有座像一頭伏獅的「獅山」，海拔僅37公尺，設置許多登山步道，可健行至山頂總覽整片金獅湖湖色風貌。

還有「三座巨型金獅與兩百零六座石獅」，金獅湖湖畔的金色巨大石獅與保安宮廟外有一座仿盧溝橋的石橋，共有兩百零六座和盧溝橋上相同的石獅，都是找尋獅子的拍照點。

逛累了可到「高雄唯一水上圖書館」看看湖景，位在金獅湖東側的金獅湖圖書館就建在湖上，不僅能在湖面上看書，還能遠眺整片湖光山色美景。