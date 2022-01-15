至少增6本土病例、重開1922疫苗平台 指揮中心14:00記者會說明

指揮官陳時中。（指揮中心提供）

2022/01/15 10:49

〔記者吳亮儀／台北報導〕中央流行疫情指揮中心昨天（14日）深夜公布新增3例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）病例，包括桃園中壢的2名學生、1名餐廳顧客，今天（15日）桃園市長鄭文燦說明，西堤餐廳群聚感染案新增3顧客染疫，等於今天至少新增6例武肺新本土病例。

另外，1922疫苗平台今天上午重新啟用， 指揮中心宣布縮短新冠疫苗第三劑間隔至至少12週，許多民眾也搶打第三劑，1922疫苗預約平台在今日10時限時開放。

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一、符合資格對象：2021年10月31日前已完整接種兩劑疫苗且間隔滿12週之18歲以上民眾（即2004/1/23（含）前出生）。

二、預約分流：

（一）、65歲以上：1月15日上午10時至1月16日中午12時。

（二）、50歲-64歲：1月15日中午12時至1月16日中午12時。

（三）、18歲-49歲：1月15日下午2時至1月16日中午12時。

三、施打時間：1月17日至1月23日。

中央流行疫情指揮中心今天下午14時將舉行記者會，由指揮官陳時中說明疫情狀況、疫苗預約進度。

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