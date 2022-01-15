為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    至少增6本土病例、重開1922疫苗平台 指揮中心14:00記者會說明

    指揮官陳時中。（指揮中心提供）

    指揮官陳時中。（指揮中心提供）

    2022/01/15 10:49

    〔記者吳亮儀／台北報導〕中央流行疫情指揮中心昨天（14日）深夜公布新增3例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）病例，包括桃園中壢的2名學生、1名餐廳顧客，今天（15日）桃園市長鄭文燦說明，西堤餐廳群聚感染案新增3顧客染疫，等於今天至少新增6例武肺新本土病例。

    另外，1922疫苗平台今天上午重新啟用， 指揮中心宣布縮短新冠疫苗第三劑間隔至至少12週，許多民眾也搶打第三劑，1922疫苗預約平台在今日10時限時開放。

    一、符合資格對象：2021年10月31日前已完整接種兩劑疫苗且間隔滿12週之18歲以上民眾（即2004/1/23（含）前出生）。

    二、預約分流：

    （一）、65歲以上：1月15日上午10時至1月16日中午12時。

    （二）、50歲-64歲：1月15日中午12時至1月16日中午12時。

    （三）、18歲-49歲：1月15日下午2時至1月16日中午12時。

    三、施打時間：1月17日至1月23日。

    中央流行疫情指揮中心今天下午14時將舉行記者會，由指揮官陳時中說明疫情狀況、疫苗預約進度。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    西安防疫人員拿「噴火槍」消毒 網酸：消防員得等48小時PCR才能救火
    2022/01/15 10:43

    西安防疫人員拿「噴火槍」消毒 網酸：消防員得等48小時PCR才能救火
    王必勝：上午4長程航班8確診 陽性率約4.08％
    2022/01/15 10:21

    王必勝：上午4長程航班8確診 陽性率約4.08％

    疫情時代 榮馥大院給您生活儀式感
    粉色口罩Bad！義大利警方抗議拒戴
    2022/01/15 09:47

    粉色口罩Bad！義大利警方抗議拒戴
    桃園傳新增3名學生染疫 東興國中停課至27日
    2022/01/15 09:20

    桃園傳新增3名學生染疫 東興國中停課至27日

    33年前後無差別！魅力不輸小鮮肉
    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播