台鐵騰雲座艙餐飲排行榜 旅客最愛台鐵便當、星巴克特濃咖啡拿鐵

台鐵騰雲座艙餐點、飲品排行出爐，台鐵便當、星巴克特濃咖啡拿鐵最受青睞。（圖：台鐵局提供）

2022/01/15 10:22

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台鐵局EMU3000型設有騰雲座艙（商務艙），並提供點心及飲品給每位乘客。根據台鐵局統計，點心類最多人選擇的是「最經典且無可取代的味覺記憶－台鐵便當」，佔比達52.7%；飲品類以星巴克特濃咖啡拿鐵佔36%最高。

台鐵局表示，騰雲座艙預選餐點數量排行榜，是今年1月12日撈取去年12月29日至今年2月9日訂票資料，當中共有6320次旅客預選餐點，其中「最經典且無可取代的味覺記憶－台鐵便當」以52.7%獲得壓倒性的勝利，其次是不分軒輊的「微熱山丘鳳梨酥及蘋果酥」及「哈根達斯冰淇淋」；預選飲品數量排行榜部分，則由星巴克特濃咖啡拿鐵與騰雲座艙限定AQUAGEN氣泡水，分居第1名及第2名。

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配合EMU3000型第6車騰雲座艙去年加入營運，台鐵特別選用國內外優質的餐點及飲品，提供搭乘騰雲座艙旅客選擇，旅客可透過「台鐵APP或官網預定騰雲座艙車票」，預定成功的旅客，可預選餐點及飲品；旅客於騰雲座艙坐定後，即有「專人直送」餐點的貼心專屬服務。

騰雲座艙精選的餐點5擇1，包含騰雲座艙限定台鐵便當、哈根達斯冰淇淋、微熱山丘（鳳梨酥、蘋果酥各1個）、福義軒香辣蘇打餅、或檸檬薄片餅；飲品4擇1包含星巴克派克市場黑咖啡、特濃咖啡拿鐵、騰雲座艙限定AQUAGEN氣泡水、EMU3000型設計款瓶裝水。

台鐵局表示，「騰雲座艙限定便當」及「哈根達斯冰淇淋」需事先於APP或官網預定，因考量餐點賞味期限與食品安全及送餐時效性，以指定開放車次及該車次餐點及飲品派送區間為限。旅客若未經線上選餐、於車站窗口購票或當日購票者，將以車上實際供應餐點及飲品為準。

騰雲座艙提供旅客精選的餐點5擇1。（圖：台鐵局提供）

騰雲座艙提供旅客飲品4擇1。（圖：台鐵局提供）

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