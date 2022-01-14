溝通台鐵改革聽心聲！王國材拜會工會15個分會 首站到基隆

交通王國材（右三）今天啟動拜會台鐵工會15分會計畫，首站到基隆分會，接下基隆分會理事長游東巡陳情書。（交通部提供）

2022/01/14 19:43

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕交通部持續推動台鐵改革，為深入了解台鐵同仁心聲，交通部長王國材今天（14日）啟動拜訪台鐵工會各地15個分會計畫，首站到基隆分會，與台鐵工會理事長陳世杰、秘書長張文正及台鐵工會基隆分會理事長游東巡等人座談，聽取同仁建議，討論台鐵改革與未來方向。

基隆分會工會幹部、會員主要關注焦點是老車汰換、人力福利待遇、服制裝備品質、營運定位、政策負擔等議題。王國材說，同仁的建議都會請相關單位研議辦理，他也再次重申，改變是為了要更好，期盼能藉由落實台鐵改革的同時，一起提升台鐵同仁工作環境、待遇福利，讓百年老店有新風貌。

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為回應外界對於台鐵改革期待，交通部已優先推動安全改革，透過人、車、路三面向檢視，持續進行工地安全強化、風險路段改善、軌道安全提升，並強化組織橫向聯繫、召開高階技術會報，建置安全管理系統，及激勵機制等改革作為。此外，也完成鐵路法優先法案修正，就國營鐵路資產活化進行鬆綁，目前已排入立法院審議，另對於國營台鐵公司組織條例也已完成初稿，仍待與工會溝通定案。

台鐵對台灣公共運輸貢獻甚鉅，交通部指出，為持續提供國人安全便利的運輸，交通部長王國材拜訪台鐵各地工會幹部及代表，逐一聽取對於台鐵改革看法及台鐵未來的建議，獲取推動台鐵改革道路上最大共識，期盼能透過台鐵安全改革、組織轉型，使台鐵員工更能安心、專心於工作，持續提供民眾安全、準時的基本運輸服務。

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