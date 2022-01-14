為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    溝通台鐵改革聽心聲！王國材拜會工會15個分會 首站到基隆

    交通王國材（右三）今天啟動拜會台鐵工會15分會計畫，首站到基隆分會，接下基隆分會理事長游東巡陳情書。（交通部提供）

    交通王國材（右三）今天啟動拜會台鐵工會15分會計畫，首站到基隆分會，接下基隆分會理事長游東巡陳情書。（交通部提供）

    2022/01/14 19:43

    〔記者鄭瑋奇／台北報導〕交通部持續推動台鐵改革，為深入了解台鐵同仁心聲，交通部長王國材今天（14日）啟動拜訪台鐵工會各地15個分會計畫，首站到基隆分會，與台鐵工會理事長陳世杰、秘書長張文正及台鐵工會基隆分會理事長游東巡等人座談，聽取同仁建議，討論台鐵改革與未來方向。

    基隆分會工會幹部、會員主要關注焦點是老車汰換、人力福利待遇、服制裝備品質、營運定位、政策負擔等議題。王國材說，同仁的建議都會請相關單位研議辦理，他也再次重申，改變是為了要更好，期盼能藉由落實台鐵改革的同時，一起提升台鐵同仁工作環境、待遇福利，讓百年老店有新風貌。

    為回應外界對於台鐵改革期待，交通部已優先推動安全改革，透過人、車、路三面向檢視，持續進行工地安全強化、風險路段改善、軌道安全提升，並強化組織橫向聯繫、召開高階技術會報，建置安全管理系統，及激勵機制等改革作為。此外，也完成鐵路法優先法案修正，就國營鐵路資產活化進行鬆綁，目前已排入立法院審議，另對於國營台鐵公司組織條例也已完成初稿，仍待與工會溝通定案。

    台鐵對台灣公共運輸貢獻甚鉅，交通部指出，為持續提供國人安全便利的運輸，交通部長王國材拜訪台鐵各地工會幹部及代表，逐一聽取對於台鐵改革看法及台鐵未來的建議，獲取推動台鐵改革道路上最大共識，期盼能透過台鐵安全改革、組織轉型，使台鐵員工更能安心、專心於工作，持續提供民眾安全、準時的基本運輸服務。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    加班車數量創新高！台鐵春節再大幅加開114列次 1/19開放訂票
    2022/01/14 17:14

    加班車數量創新高！台鐵春節再大幅加開114列次 1/19開放訂票
    普悠瑪翻車向日商求償6.1億敗訴 台鐵局遞狀聲明上訴
    2022/01/13 21:50

    普悠瑪翻車向日商求償6.1億敗訴 台鐵局遞狀聲明上訴

    桃園捷運A19 自住夯機能優
    疑到白沙屯拜媽祖搭過站 80多歲姊妹花擅開莒光號車門跳車遭拖行
    2022/01/13 13:52

    疑到白沙屯拜媽祖搭過站 80多歲姊妹花擅開莒光號車門跳車遭拖行
    還沒下車就關門！乘客被載到下一站 台鐵致歉：人太多而誤認
    2022/01/10 21:19

    還沒下車就關門！乘客被載到下一站 台鐵致歉：人太多而誤認

    副都心稀有小宅產品 散步8分鐘幸福站
    台鐵集集線通車百年 紀念套票14日發售
    2022/01/09 09:22

    台鐵集集線通車百年 紀念套票14日發售
    台鐵春節分流增開東部8列次 大專生來回7折優惠
    2022/01/07 11:31

    台鐵春節分流增開東部8列次 大專生來回7折優惠
    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播