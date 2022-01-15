移民署助近百位台東逾期居留外國人打疫苗 不查處還送禮物

移民署台東專勤隊策動逾期居留外籍人口施打疫苗還送禮品。（台東專勤隊提供）

2022/01/15 09:21

〔記者黃明堂／台東報導〕移民署南區事務大隊台東縣專勤隊結合相關單位共同執行「逾期停（居）留外來人口安心接種COVID-19公費疫苗專案」。近日深入海端鄉霧鹿社區活動中心設置快打站，柔性策動逾期外來人口接種疫苗，免除舟車勞頓，還可獲得精美禮品，吸引近百人就近完成施打，大呼好便利！

南橫山區地處偏遠，為了提升疫苗覆蓋率，讓大家生活更安心，當地霧鹿村村長古振英及利稻村村長古金福除了透過部落廣播宣導，還熱心的挨家挨戶發送宣傳單。

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台東縣專勤隊隊長黃志明帶領越南語及印尼語專長同仁與通譯人員到現場協助外來人口安心接種。順利施打第2劑的越南籍移工阿河說：「快打站很方便，不用預約也不用下山，很謝謝移民署通譯人員協助填寫資料，在寒冷的夜晚中，仍然感覺非常溫暖。」

黃志明表示，專案期間採取「不通報、不查處、不收費、不管制」的4不原則，除了鼓勵逾期外來人口踴躍出面接種疫苗，由於國際間非洲豬瘟疫情嚴峻，也特別深入山區向外來人口宣導，不要從國外訂購或請家鄉親友郵寄違規肉製品來台，一起守護台灣，安心過好年。外來人口若有接種疫苗相關問題及預約需求，可致電台東縣專勤隊洽詢，專線電話（089）342095。

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