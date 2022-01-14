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    Omicron變異株疫調超難追 林氏璧點出2關鍵

    林氏璧點出，Omicron變異株疫調匡列困難之處，就在於潛伏期可縮短到3天，還有發病前2到3天就能傳染的這兩個特性。（資料照）

    林氏璧點出，Omicron變異株疫調匡列困難之處，就在於潛伏期可縮短到3天，還有發病前2到3天就能傳染的這兩個特性。（資料照）

    2022/01/14 22:55

    〔即時新聞／綜合報導〕桃園機場武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）群聚感染延燒，今天（14日）指揮中心宣布再增11例本土病例，前台大感染科醫師林氏璧點出，Omicron變異株疫調匡列困難之處，就在於潛伏期可縮短到3天，還有發病前2到3天就能傳染的這兩個特性。

    林氏璧在臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」表示，原本新冠病毒潛伏期平均落在4到5天，發病前2天開始可以傳染，所以一受到暴露後大概在第2到3天開始有傳染力，第4到5天發病。這中間比較有個時間差，疫調匡列多半來得及。

    林氏璧說，但是，Omicron潛伏期可縮到3天，加速了這個傳染鏈，一受到暴露後大概在1天內就可以有傳染力，第3天發病，從確診銀行員來看，如果都是指標個案案17630在尾牙傳給大家的，7日辦尾牙，之後10日發病者有高達6人，9日發病3人，而案17630自己則是在10日才開始發燒，自己的潛伏期6天，在無症狀時傳給大家，然後和他傳染的多人一起發病，「這病毒一代傳一代的速度真是可以非常快，疫調辛苦的在後面追真的會比Delta更困難多多！」

    林氏璧指出，10日銀行接獲通報自主健康管理，但期間還是可以外出、和家人接觸，這些集中在9、10日發病的行員，大概尾牙後1月8日開始就具有傳染力了，對此他也直言，「這仗真的不好打，有可能已經傳出去了。」

    林氏璧強調，前線防疫人員辛苦阻擋疫情，是為了爭取時間，讓高風險族群打好打滿疫苗的，他舉英國為例，英國疫情確診數和PCR陽性率已在下降，倫敦住院數重症插管已在下降，「他們的老人家可是疫苗打好打滿，50歲以上91％都打完三劑呀！英國資料針對65歲以上看疫苗對Omicron的效力，兩劑疫苗防住院在三個月是70％，六個月會降到50％。打上第三劑後三個月則在90％左右。」

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