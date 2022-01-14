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    華山基金會募年菜缺一半經費 慶安宮擺攤盼媽祖「神」助

    華山基金會14日於基隆慶安宮，舉辦愛心祈福暨設攤活動，期盼在媽祖神恩庇佑下，讓年菜募集順利達陣，於農曆年前將關懷年菜送達孤老家中。圖為長者接受志工按摩服務。（圖為華山基金會提供）

    華山基金會14日於基隆慶安宮，舉辦愛心祈福暨設攤活動，期盼在媽祖神恩庇佑下，讓年菜募集順利達陣，於農曆年前將關懷年菜送達孤老家中。圖為長者接受志工按摩服務。（圖為華山基金會提供）

    2022/01/14 19:51

    〔記者俞肇福／基隆報導〕華山基金會19年來傳承愛心年菜的關懷行動，今年受到疫情影響，服務經費募不到一半，為讓愛心不斷炊，華山基金會今天於基隆慶安宮，舉辦愛心祈福暨設攤活動，並邀請華山百歲人瑞詹奶奶揮毫寫春聯，期盼在媽祖神恩庇佑下，年菜募集順利達陣，於農曆年前將關懷年菜送達孤老家中。

    華山基金會邀請百歲人瑞詹奶奶等12位老寶貝，在市議員童子瑋、慶安宮主委童永與書法家唐足惠陪伴下，虔心參拜，祈願大家能平安健康；童永為詹奶奶及長輩們戴上基隆媽加持的平安符保平安。唐足惠邀請人瑞及長輩們一起揮毫，寫下吉祥話，分享福澤並感謝各界對孤老的支持。

    華山基金會感謝基隆慶安宮、汐止青商協會、國際青商會、基隆市旗袍愛心協會、雞籠山國際青年商會、基隆市街頭藝人職業工會演藝志工隊、基隆市婦幼館志工隊、台北市復興獅子會、基隆市愛心拋磚社等愛心單位特來雪中送炭，響應捐年菜助孤老。

    華山基金會秉持「結合本鄉本土愛心、關懷本鄉本土老人」理念，於台澎金馬設立近400站，服務約3萬名三失（失能、失智、失依）老人。目前基隆新北地區服務近600名長輩，現正發起「愛老人愛團圓」公益行動，誠摯邀請各界響應「愛老+1」一位1950元，1250元送愛到家+700元愛心年菜，或常年服務經費，每年15000元，用愛守護孤老，劃撥帳號:19884941，戶名:華山基金會。愛心專線：（02）2427-1281。

    華山基金會14日於基隆慶安宮，舉辦愛心祈福暨設攤活動，期盼在媽祖神恩庇佑下，讓年菜募集順利達陣，於農曆年前將關懷年菜送達孤老家中。（圖為華山基金會提供）

    華山基金會14日於基隆慶安宮，舉辦愛心祈福暨設攤活動，期盼在媽祖神恩庇佑下，讓年菜募集順利達陣，於農曆年前將關懷年菜送達孤老家中。（圖為華山基金會提供）

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