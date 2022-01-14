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    澎湖再傳印尼漁工確診 衛局緊急匡列接觸者

    印尼漁工搭機抵澎，自費前往衛生福利部澎湖醫院檢驗確診。（記者劉禹慶攝）

    印尼漁工搭機抵澎，自費前往衛生福利部澎湖醫院檢驗確診。（記者劉禹慶攝）

    2022/01/14 17:39

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖繼去年12月16日印尼漁工搭機抵澎確診後，今日再傳出1名印尼漁工，在台灣隔離期滿，13日搭乘華信航空下午5時20分班機抵澎，雇主為求慎重，今日帶往衛生福利部澎湖醫院檢驗確診，CT值32，研判是舊案，現正匡列同班機旅客。

    根據了解，該名印尼漁工去年12月22日自桃園入境台灣，依照我國防疫規定做好隔離及自主管理，13日下午5時20分搭乘華信航空班機抵澎，由於病毒相當狡猾，雇主為求慎重起見，今日上午自費帶印尼漁工前往衛生福利部澎湖醫院，進行PCR檢驗後確診，雖然CT值32相當低，但中央疾管署列入個案，啟動相關疫調程序。

    澎湖縣政府衛生局接獲通知後，立即展開疫調，33歲印尼籍漁工現收治於三總澎湖分院負壓病房，衛生局已追蹤29名接觸者採檢並要求集中檢疫，由於該名漁工病毒量低，入境澎湖後足跡從澎湖機場至案山宿舍，目前先要求該案至醫院隔離採檢，如果連續呈陰性反應，可解除隔離。另外相關接觸者若同為陰性，亦可解除隔離，請民眾適度提高警覺，不必恐慌。

    全案類似去年12月16日從高雄入境澎湖的印尼籍漁工案16896，其在結束自我健康管理時採檢陽性（CT37），但尚未待檢驗結果，即偷跑搭機至澎湖。由於案16896病毒量低，隔2日後再次PCR檢測CT值為42.9，縣府在去年12月18日即解除案16896及接觸者的隔離，初步研判此案也是舊案。

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