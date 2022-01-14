潮州春節市集今年報名攤商少 中籤率拉高至50％

潮州春節假日市集往年報名盛況。（資料照，記者陳彥廷攝）

2022/01/14 19:38

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣春節走春首選的潮州春節假日市集，本週二於潮州體育館進行一般區攤位的報名登記，因疫情不斷升溫，本土確診屢屢突破雙位數，疑似影響攤商意願，最後近9百攤攤報名申請，是往年的4成左右，中籤率則拉高至50%。

潮州鎮公所上週舉辦特區競標，首度出現未標售完畢的情形，這些特區格位改為62格一般區，一般區最後總數達425格，週二首天登記，438位民眾報名成功，週三257攤、週四257攤，共855攤報名。

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不過，疑似疫情升溫影響，今年報名人潮雖然不少，但要與往年報名長長人龍排隊，甚至排到館外繞圈看台上也滿滿都人的景象不可同日而語。

「還是要抽籤」，潮州鎮公所說，往年報名約在2000多人，曾有1年暴增到逾3000人報名，如今疫情增溫，原本僅預期會出現同額、甚至不足額的情形，沒想到最後仍來了近855人，因此將於19日，也就是下週三舉辦抽籤，中籤率正好接近50%，比往年多了不少。

有攤商透露，往年沒有疫情時，有的來報名者，很多只是要搭春節財的順風車，有的則是「人頭」，甚至曾轉讓傳出糾紛，因此今年疫情升溫，反而來得人更單純，基本上就是要好好作生意，搶發過年財的攤販。

今年報名情況不如以往。（記者陳彥廷攝）

潮州春節假日市集往年盛況。（潮州鎮公所提供）

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