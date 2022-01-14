為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    潮州春節市集今年報名攤商少 中籤率拉高至50％

    潮州春節假日市集往年報名盛況。（資料照，記者陳彥廷攝）

    潮州春節假日市集往年報名盛況。（資料照，記者陳彥廷攝）

    2022/01/14 19:38

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣春節走春首選的潮州春節假日市集，本週二於潮州體育館進行一般區攤位的報名登記，因疫情不斷升溫，本土確診屢屢突破雙位數，疑似影響攤商意願，最後近9百攤攤報名申請，是往年的4成左右，中籤率則拉高至50%。

    潮州鎮公所上週舉辦特區競標，首度出現未標售完畢的情形，這些特區格位改為62格一般區，一般區最後總數達425格，週二首天登記，438位民眾報名成功，週三257攤、週四257攤，共855攤報名。

    不過，疑似疫情升溫影響，今年報名人潮雖然不少，但要與往年報名長長人龍排隊，甚至排到館外繞圈看台上也滿滿都人的景象不可同日而語。

    「還是要抽籤」，潮州鎮公所說，往年報名約在2000多人，曾有1年暴增到逾3000人報名，如今疫情增溫，原本僅預期會出現同額、甚至不足額的情形，沒想到最後仍來了近855人，因此將於19日，也就是下週三舉辦抽籤，中籤率正好接近50%，比往年多了不少。

    有攤商透露，往年沒有疫情時，有的來報名者，很多只是要搭春節財的順風車，有的則是「人頭」，甚至曾轉讓傳出糾紛，因此今年疫情升溫，反而來得人更單純，基本上就是要好好作生意，搶發過年財的攤販。

    今年報名情況不如以往。（記者陳彥廷攝）

    今年報名情況不如以往。（記者陳彥廷攝）

    潮州春節假日市集往年盛況。（潮州鎮公所提供）

    潮州春節假日市集往年盛況。（潮州鎮公所提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    本土疫情增溫潮州年街夜市攤販觀望 報名攤數未見人龍
    2022/01/11 16:39

    本土疫情增溫潮州年街夜市攤販觀望 報名攤數未見人龍
    疫情升溫！屏東潮州、內埔年街照辦？ 公所：除夕前一週決定
    2022/01/10 23:28

    疫情升溫！屏東潮州、內埔年街照辦？ 公所：除夕前一週決定

    第16屆2021愛心獎得主揭曉
    創紀錄！潮州春節假日市集5天5夜不打烊 特區最高38萬8888標出
    2022/01/07 15:20

    創紀錄！潮州春節假日市集5天5夜不打烊 特區最高38萬8888標出
    除夕開張！潮州春節市集5天5夜不打烊 週五競標特區上看50萬
    2022/01/03 17:26

    除夕開張！潮州春節市集5天5夜不打烊 週五競標特區上看50萬

    副都心稀有小宅產品 散步8分鐘幸福站
    30年來首次！潮州春節市集宣布停辦 1/25起受理退費
    2021/01/22 11:30

    30年來首次！潮州春節市集宣布停辦 1/25起受理退費
    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播