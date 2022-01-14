桃園疫情擴散 柯文哲預測「沒完沒了」：北市恐先試驗疫苗護照

台北市長柯文哲主持防疫記者會。（翻攝台北市政府Youtube頻道）

2022/01/14 17:28

記者蔡亞樺／台北報導〕桃園中壢聯邦銀行行員確診持續蔓延，桃園市長鄭文燦直言，依過往經驗，14人染疫接下來一定會有第二波、第三波感染。台北市長柯文哲今日受訪對此表示，病毒演化會沒完沒了，與其每天疑神疑鬼，他主張用疫苗護照，北市恐怕要先試驗。

台北市政府下午召開防疫記者會，媒體提問鄭文燦指出第二波、三波疫情來襲，醫師建議民眾到銀行開戶脫口罩暫停呼吸3秒鐘是否可行？柯文哲表示，當時打疫苗是機場人員、防疫旅館等第一線人員，第二線就是公共人物，其實銀行就是有這個問題，那台北市政府櫃台一樣有這個問題，都有跟民眾接觸，這樣比下去沒完沒了，八大行業不是更危險？

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柯文哲說，當時Delta病毒讓大家很頭痛，現在又來個Omicron病毒，「我跟你保證一定還有下一個，因為病毒會演化沒完沒了」，與其每天杯弓蛇影、疑神疑鬼，他主張乾脆用疫苗護照。

柯文哲認為，最簡單方法用台北通技術，也許中央還有很多考量，「我真的要回去認真想，北市恐怕要先來試驗，到銀行說我是綠色的，不是的話戴上N95口罩慢慢看，不然沒辦法解決。」

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