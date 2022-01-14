疫情嚴重只好從嚴管制 柯文哲宣布明起北市室內外運動全程戴口罩

台北市二級警戒期間運動指引。（北市府提供）

2022/01/14 17:12

〔記者楊心慧／台北報導〕國內疫情升溫，防疫措施再度加強，台北市長柯文哲今下午宣布，明（15）天開始，台北市室內外運動全程要配戴口罩，雖然戴口罩打籃球很好笑，但也沒辦法，因為疫情嚴重，不得不對運動從嚴管制。

北市府今公布二級警戒期間運動指引，明起（15日）運動都要戴口罩，但喝水或是在泳池內、冷熱水池、烤箱、水療設施、三溫暖、蒸氣室、水域活動等易使口罩潮濕場合不用戴。

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柯文哲表示，戴口罩打籃球很好笑，但也沒辦法，只好先這樣規定，但正式比賽的時候，裁判跟選手有條件可不用配戴，若打滿兩劑超過14天，或是已打第3劑就相對安全，也不用戴口罩。

柯文哲指出，確診超過3個月後也應該要打疫苗，除非有醫療證明不適合打疫苗，否則就只好出具比賽前兩天快篩或PCR的陰性證明，因為疫情嚴重，所以不得不對運動從嚴管制。

另外，規定運動場館內第一線工作人員，含教練、防護員、救生員及櫃檯服務人員需完整接種COVID-19疫苗兩劑且滿14天。

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台北市二級警戒期間運動指引。（北市府提供）

台北市長柯文哲。（北市府提供）

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