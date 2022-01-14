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    國內疫情再起！名醫提醒「脫口罩也很重要」

    陳志金提醒，防疫除了戴口罩以外，「脫口罩」也很重要。（資料照）

    陳志金提醒，防疫除了戴口罩以外，「脫口罩」也很重要。（資料照）

    2022/01/14 19:52

    〔即時新聞／綜合報導〕近日國內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情再起，今天（14日）新增11例本土病例、57例境外移入。對此，名醫陳志金提醒，防疫不只勤洗手、戴口罩很重要，「脫口罩」也很重要。

    陳志金在臉書表示，如果不知道如何「脫口罩」、如何「丟棄口罩」，口罩不只是白戴了，還可能很危險，如果在脫口罩當下，摸到了「口沫」，然後又用手去拿食物、挖鼻孔、揉眼睛，就很可能讓病毒入侵身體，另外，戴著口罩時，也不要去摸口罩的表面之後，再去觸摸口鼻 、揉眼睛、或是身體的其他部位！

    陳志金說，在感染區工作的醫療人員，口罩用完後，都會丟棄在加蓋的「感染性廢棄物」垃圾桶，注意在脫下的時候，儘量不要接觸到口罩的表面，拿著口罩的耳掛（或橡皮筋）去丟，而且丟完就要「馬上洗手」！

    陳志金提醒，若是一般民眾到醫院去探視有潛在呼吸道傳染病的病人，也應該要比照辦理，他也建議醫院可以在門口提供加蓋的「感染性廢棄物」垃圾桶；而有呼吸道症狀的人，脫下口罩後一定要放進夾鏈袋內封好，再丟棄到有蓋的垃圾桶。

    陳志金接著說，健康的人若接觸到感染性飛沫風險高的話，可以將口罩反摺，放進夾鏈袋內封好，再丟棄到有蓋的垃圾桶；他點出，外出回家後把口罩脫下放在桌上，是很不好的行為，尤其家中有小孩的話，容易摸到口罩或桌面。

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