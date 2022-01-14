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    北市防疫專責旅館明重啟 柯文哲：20-40歲無症狀確診者優先住

    加強版防疫專責旅館1月15日啟動，收治標準。（台北市政府提供）

    加強版防疫專責旅館1月15日啟動，收治標準。（台北市政府提供）

    2022/01/14 17:08

    〔記者楊心慧／台北報導〕國內疫情升溫，入境確診者不斷攀升，台北市長柯文哲今天在防疫記者會宣布，明起（15日）啟用加強版防疫專責旅館，入境以後20至40歲無症狀確診者優先住防疫專責旅館，他也坦言台北市防疫旅館目前已滿，僅剩1％床位，呼籲中央調查邊境防線，因3天內入境確診200個數量太高，「這怪怪的」。

    柯文哲指出，昨天桃園機場入境2538人，台北市目前住在防疫旅館有9258人，昨天單單一天進來台北市入住有844人，等於從桃園機場入境有3分之1會住在台北市防疫旅館，雖然看起來好像還有房間數，但其實已經滿了，因為離開旅館後不是馬上就能再讓人入住，特別是疫情期間還要在靜置、消毒。

    北市防疫旅館已滿 床位只剩1％

    柯文哲說，這幾天台北市防疫旅館已達到極限，僅剩1％床位，表面上看起來有空床，但其實已經滿了，過去3天，算一算境外移入確診的已達200人，前天是92人、昨天51人，今天公布確診者57個，加起來高達200人，量非常多，一入境就確診不太可能原機遣返，所以留在台灣。

    柯文哲坦言，一開始他設計是只用三總跟和平醫院就能擋住，但沒料到從國外入境3天就有200個，理論上入境的大部分都打過2劑，甚至有打3劑，還有2天內的PCR，怎麼可能在3天內入境還有確診200個，這個關於邊境防線，中央應該查一查怎麼回事。

    柯文哲說明，目前安置在醫院的確診者都是境外移入，但不管境外、境內都是確診者，為避免病人把台北市目前的醫院量能擊垮，15日將啟動防疫專責旅館，劍潭集中檢疫所有200多床優先啟動。

    針對加強版防疫專責旅館收治標準，柯文哲說，入境以後20至40歲無症狀確診者優先住防疫專責旅館，40至65歲按照臨床判斷，有沒有慢性病、免疫系統不全，有危險的就住院，否則就住防疫專責旅館，65歲以上高風險仍留院隔離治療。

    柯文哲認為，這幾天觀察看看，如果每天入境還是這麼多，就用啟動第二間、第三間，仍希望中央檢查，不曉得為何入境確診這麼多，這怪怪的。

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    加強版防疫專責旅館1月15日啟動，組織分工作流程圖。（台北市政府提供）

    加強版防疫專責旅館1月15日啟動，組織分工作流程圖。（台北市政府提供）

    加強版防疫專責旅館1月15日啟動，組織分工作業項目。（台北市政府提供）

    加強版防疫專責旅館1月15日啟動，組織分工作業項目。（台北市政府提供）

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