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    男同學留言「好兇」算性騷擾！女大生：惡意雖龐大卻非無法撼動

    東華大學性平會近來判定二手拍耳環案件性騷擾屬實。（圖取自東華大學公告、資料照；本報合成）

    東華大學性平會近來判定二手拍耳環案件性騷擾屬實。（圖取自東華大學公告、資料照；本報合成）

    2022/01/14 20:44

    〔即時新聞／綜合報導〕國立東華大學劉姓女學生去年10月在該校二手拍社團販賣耳環，卻有同校楊姓男同學見到劉女穿著泳裝，因此在商品貼文下方偏題留言「這個大頭照好兇」，劉姓女學生認為該留言帶有性暗示，讓她不舒服，主動找楊男溝通，但楊男辯稱是用詞引起誤會，否認有性騷擾意圖，而楊男友人也護航辯稱是「稱讚」，於是劉女轉向該校性平會申請調查；性平會近來判定該案件性騷擾屬實，對此，劉姓女學生也發文分享她在事件過後的感想，「惡意雖然龐大、卻並非無法撼動」。

    東華大學性平會本月12日向全校師生發布公開信，指出該案所涉之同學已理解其言詞、行為在網路上快速傳播及渲染，確實造成當事人不舒服之感受及困擾，並願意接受本效後續之處置與教育輔導。

    東華性平會強調，對於任何形式之性騷擾與暴力行為零容忍，不分性別、性傾向與性別認同，任何人均有不受騷擾之權利，也將持續致力於宣導尊重多元性別差異，消除性別歧視，共同建立性別友善、安心學習的校園環境。

    劉姓女學生昨（13）日也透過臉書分享她在事件過後的感想。她表示，其實在她向性平會申訴後、決議結果公告前，東華二手拍社團內便不再出現類似騷擾言論。對她而言，這次的事件更是證明了申訴是有用的、反擊是有效的，也證明了「惡意雖然龐大、卻並非無法撼動」。

    此外，劉姓女學生也因公開為性騷擾議題發聲，而遭大批為男大生護航的網友出征圍剿，批評她的外貌，甚至辱罵她「proma（指破媌／phuà-bâ，多誤寫為破麻）」，連帶也攻擊聲援劉女的網友。

    對此，劉女說，「試著統整了那些衍伸的人身攻擊，基本不脫外貌攻擊和蕩婦羞辱。仍然有很多人把女人的價值和貞操聯繫在一起，那麼多的攻擊者在想要打擊一位女性時，默契的同時的選擇了性羞辱。」

    「感謝所有曾用各種方式支持、為這次事件發聲的人，謝謝你們盡自己的力量反對性騷擾、支持性別議題。」她表示，感激親友支持與各界網友的加油打氣，「為少數辯護是需要勇氣的，反對的風浪如此大，無論言語多麼理性，只要出聲便容易遭到無端且惡劣的人身攻擊，明知有這樣的後果卻仍然選擇挺身而出，這樣的精神和勇氣，我無比敬佩、無比感激。謝謝你們」。

    「關於外貌羞辱（這項女性成長過程中深諳的事）」，劉女繼續說，「我更加意識到稱讚和詆毀背後都可能是控制，光辨識都非常需要智慧，更何況掙脫。要把自我評價的主控權抓回手中才能真正自由，這是事件教我的事。」

    劉女也遺憾表示，和楊姓男大生與其友人溝通時，她以普通人見到另一個普通人打招呼的方式和他們說話，因為「沒有誰是怪物。我竭力避免的就是把人妖魔化，我們最終最難面對又不得不面對的就是人和人彼此憎恨的問題。然而始終沒有達到我想要的討論，這是這起事件我最遺憾的部分。」

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