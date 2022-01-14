北北基餐廳取消尾牙？柯文哲「舉棋不定」：疫苗護照是解決方案

台北市長柯文哲主持防疫記者會。（翻攝台北市政府Youtube頻道）

2022/01/14 16:45

〔記者蔡亞樺／台北報導〕國內疫情近日不斷傳出本土確診病例，目前正逢過年前尾牙旺季，衛福部草屯療養院精神科醫師沈政男建議，北北基桃暫停尾牙是保險作法。對此台北市長柯文哲今日表示，他內心舉棋不定，目前確診病例都有找到關聯性，不明感染案例並不多，他認為解決方案是用疫苗護照。

台北市政府下午3時30分召開防疫記者會，媒體問柯之前說防疫與經濟要平衡，但仍有醫師建議北北基取消尾牙，柯文哲坦言，「我從早上考慮到現在，內心舉棋不定」，到現在為止雖有疫情，但大部分找到關聯性，不明感染源的病例不多、沒達到每週10例以上，沒有不能控制。

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柯文哲說，若要下令餐廳禁止內用不得了，夜市要怎麼辦？因此北市府第一步已經要求不准敬酒敬茶，他認為台灣是一日生活圈，今日桃園確診案例有的住在台北跑去中壢上班，有的是住桃園來台北上班，是一日生活圈。

柯認為，北北基餐廳不准內用會有問題，因為無法保證民眾只在北北基活動不到南部，所以他舉棋不定，最後一招就用他的方法採行疫苗護照，打滿2劑疫苗且滿14天者就OK，因為根據歐盟規定，打2劑疫苗超過6個月可能還會被感染，因此超過3個月要再打。

柯文哲主張，用台北通連接中央健保系統，只要符合打滿2劑且滿14天者就用綠色通行證，可以進餐廳吃飯不用戴口罩，不符合的人就用隔板，他強調不要為了10、20%的人把經濟封鎖掉，因此他認為最後解決方案是用疫苗護照，所以餐廳到底要不要關掉，他只有這個建議但沒有馬上的答案。

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