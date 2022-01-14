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    入境者在機場易群聚？ 王必勝：做好防疫措施風險可控

    前進指揮所指揮官王必勝建議，只要戴好口罩、保持社交距離、不要到處觸摸，並根據機場人員引導快速通關，風險還是可以控制的。（指揮中心提供）

    前進指揮所指揮官王必勝建議，只要戴好口罩、保持社交距離、不要到處觸摸，並根據機場人員引導快速通關，風險還是可以控制的。（指揮中心提供）

    2022/01/14 16:22

    〔記者楊綿傑／台北報導〕桃機迎來民眾返台過年，防疫也繃緊神經，有民眾憂心從各地返台的人會在機場群聚，前進指揮所指揮官王必勝認為，目前篩檢完確認陰性才放行，提醒民眾戴好口罩、保持社交距離、減少接觸，接受引導快速通關，風險能降到可控制範圍。

    王必勝說，現在在做長程航班的篩檢，每個航班都是分開的，而桃機航班很多，時間分布也不均，同一時段會有非常多的飛機一起下來，如果要一班一班處理，每班等候時間會非常長。

    王必勝提到，另外因為機場很大，動線也拉很長，即使是不同班機一起的時候，也不會有太多地方有聚集問題，再加上長程航班是已經篩檢完，確認結果陰性才放行，風險已下降到很低。

    因此王必勝建議，只要戴好口罩、保持社交距離、不要到處觸摸，並根據機場人員引導快速通關，風險還是可以控制的。

    指揮官陳時中認為，強調無法追求零風險，縱使在各方面穿戴更齊全，都會有一定的風險在，不過當然要把這樣的風險盡量降低。而風險是比較的，長程航班篩檢這麼多出來，風險都至少降低8成以上，包括社交距離、戴口罩、減少接觸等傳播風險小心注意，就能讓風險降到最低。

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