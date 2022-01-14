王必勝：長程航班落地採檢陽性率7.59％ 機場持續適當管理

前進指揮所指揮官王必勝今天指出，從1月11日到現在，針對長程航班落地採檢，陽性率達7.59%，而目前對機場內高風險單位、一般員工也都有再採檢，會持續進行適當管理。（指揮中心提供）

2022/01/14 16:16

〔記者楊綿傑／台北報導〕年關前返國人數增加，桃園機場面臨挑戰，前進指揮所指揮官王必勝今天指出，從1月11日到現在，針對長程航班落地採檢，陽性率達7.59%，而目前對機場內高風險單位、一般員工也都有再採檢，會持續進行適當管理。

王必勝說明，在採檢狀況方面，昨、今都有做階段性採檢，昨天是針對桃園機場中高風險單位，包括防疫車隊、手推車、清潔公司、保全公司等，總共採檢1938人，都是陰性。

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而今天則針對一般員工進行PCR採檢，總共採檢6339人，會根據結果再繼續進行相關的管理，在風險解除前，都會戰戰兢兢，對機場內部做適當管理。

至於在長程航班落地檢驗的部分，王必勝說，今早有6班班機共382人接受檢驗，其中有29人陽性，陽性率是7.59%；昨天一整天採檢7個航班共400人，有28個確診，陽性率7%；從1月11日累計到現在，已檢驗1837人，其中有139人是陽性，陽性率7.59%。

在機場內部管理部分，王必勝表示，持續配合護理台灣隊在機場所提供相關查核建議，會根據這些建議對感染管制加強、改善。

王必勝並提到，因應桃園的社區疫情，前進指揮所也協助桃園市衛生局設置社區篩檢站，提供集中檢疫所，收住被匡列居隔的民眾。

而集中檢疫所的狀況，王必勝說，此次桃園專案，目前預約到今天會進去有1000人，陸續在進駐當中，配合桃園市進行相關匡列隔離也都在進行中。

指揮官陳時中補充，因應桃園疫情起來，從機場、歌友會、銀行、餐廳，都還是要求匡列隔離範圍盡量大，而集檢所現在也發揮了很大的功能，因為當時暫停預約所產生的餘裕，現在才有辦法1千多人這樣來收。再來16日會比較空，開始就要把幾個比較近桃園的集中檢疫所清開，收輕症病人。

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