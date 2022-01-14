春節期間桃園往返台北、新竹避塞車 替代道路看這邊

今年農曆春節年假長達9天，公路總局第一區養工處、市府警察局交通警察大隊建議返鄉或旅遊的民眾，可利用台61線及台31線，作為桃園、台北、新竹間往返的替代道路。（資料照）

2022/01/14 17:37

〔記者許倬勛／桃園報導〕今年農曆春節年假長達9天，公路總局第一區養工處、市府警察局交通警察大隊建議返鄉或旅遊的民眾，可利用台61線及台31線，作為桃園、台北、新竹間往返的替代道路。

春節連假從1月29日起至2月6日，一工處評估返鄉南向車潮預計在1月29日上午；2月1日午後至2月2日下午則有南北向的回娘家車潮；2月4日至5日的午後則是往北的開工車潮。

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因應春節連續假期出遊潮，國道1號與台66線交會的平鎮系統交流道，2月1日至2月3日全天封閉南下匝道，駕駛可從新屋交流道接國道1號幼獅交流道南下；2月3日至2月5日的上午7點至晚上12點，則封閉台61線銜接國道3號西濱交流道北上匝道，駕駛可續行台61線至76公里處，銜接香山聯絡道往國道三號北上。

交大表示，春節期間國道1號湖口至新竹路段、台3線大溪交流道口至武嶺橋及台3線大溪老街入口，以及台7線三民至下巴陵路段，都是易壅塞的熱點。

另外，依據往年經驗，由台66線連接台61線南下的車輛，常因台61線觀音交流道前號誌無法消化車流而造成車陣回堵，第一區養護工程處建議用路人，可以由台15線南下，至台61線永安交流道上西濱快速道路，可望縮短停等時間。

因應春節的疏運措施、即時路況，用路人可至公路總局網站、智慧化省道即時資訊服務網及幸福公路APP查詢，或撥打服務專線0800-231-035。

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