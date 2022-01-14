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    11本土57境外！聯邦銀行行員3家人確診 西堤3員工2幼童顧客也染疫

    2022/01/14 14:23

    〔記者吳亮儀／台北報導〕桃園武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）群聚感染事件逐漸擴大，中央流行疫情指揮中心今天再公布新增11例本土病例，比較大的是聯邦銀行群聚案行員的同住家人、聚餐的西堤餐廳員工以及2名年僅1歲、3歲的顧客也確診。

    今日新增本土個案為8例男性、3例女性，年齡介於未滿5歲至50多歲。指揮官陳時中說，銀行案群聚感染新增3位行員家人，都在匡列隔離範圍內，但目前都在一採，對社區仍有威脅；另外有西堤餐廳包括3位員工、2位顧客確診。

    另外，染疫居服員的妹妹在電子廠上班，員工被送集中隔離，有兩位家人包括其先生也被確診，因為隔離中對社區威脅較小。

    另外今日新增境外移入個案為25例男性、24例女性、8例調查中，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自美國（17例）、加拿大（5例）、菲律賓（4例）、澳大利亞、波蘭及越南（各3例）、印尼、丹麥、法國、葡萄牙、巴西、土耳其及瑞典（各1例）移入；另15例調查中。

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    案17473相關確診個案關聯圖。（指揮中心提供）

    案17473相關確診個案關聯圖。（指揮中心提供）

    案17230相關確診個案關聯圖。（指揮中心提供）

    案17230相關確診個案關聯圖。（指揮中心提供）

    案17630相關確診個案關聯圖。（指揮中心提供）

    案17630相關確診個案關聯圖。（指揮中心提供）

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