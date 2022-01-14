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    新北400萬遊戲場變婚紗場？配色美感也挨批「衝擊視覺」

    永盛公園共融遊戲場啟用營造的愛情婚紗添浪漫風情，時代力量立法委員王婉諭質疑「這是孩子的遊戲場?還是大人的作秀場？（取自新北市政府網站）

    永盛公園共融遊戲場啟用營造的愛情婚紗添浪漫風情，時代力量立法委員王婉諭質疑「這是孩子的遊戲場?還是大人的作秀場？（取自新北市政府網站）

    2022/01/14 15:50

    〔記者何玉華、林欣漢／新北報導〕剛啟用的三重區永盛公園，以浪漫愛情城堡為主題，啟用典禮安排婚紗走秀，營造愛情浪漫世界的歡樂氣氛。時代力量立法委員王婉諭今（14）天在臉書發文說，看到啟用的消息「下巴差點沒掉下來……」質疑花400萬蓋的到底是小孩的共融遊戲場，還是大人的作秀場？呼籲公所在強調讓大人去打卡拍婚紗前，先把遊具做好比較重要。

    三重區長陳奇正表示，遊戲場以愛情為主題，設計過程中也有邀請里長及里民討論發揮創意，遊戲設施也經過檢驗合格安全上沒有問題，適合大小朋友來使用，尊重立委的意見。

    三重區公所在啟用的新聞稿上表示，永盛公園新建造遊具以浪漫愛情城堡為主題搭配愛心吊椅、彩色木馬等各種設施，地面的無縫地墊還有I love U 字樣，使人如置身夢幻城堡及遊樂園，不僅適合小朋友，要結婚的新人可以到此來拍攝婚紗，也可來此照相打卡。

    王婉諭指出，明明是兒童遊戲場，開幕卻是請來了滿滿的「結婚新人」，本該是主角的孩子，卻連一個都沒有在現場。整個公園充滿「視覺衝擊」的配色，更是讓人「印象深刻」。

    王婉諭說，最讓人無言的是，遊戲場裡的擺盪大鎖、鳥巢鞦韆，都被鎖在地上，吊床還卡在欄杆中間，龍舟鞦韆一旁的立牌，還寫明「供休憩使用，非遊樂設施」；帶小孩走訪當地的家長也說，溜滑梯的斜度與坡度不足，小孩根本溜不下去……這種公園遊戲場，到底要小孩怎麼玩？

    永盛公園遊戲場去年因為有螺絲頭外露，造成小孩受傷事件後，在當地議員的支持下，編列400萬預算提出遊具改善計畫。王婉諭說，支持地方重視遊具、願意改變的心意，但改建後的新遊戲場，實在讓人忍不住要問，共融的部分在哪裡？遊戲的部分又在哪裡？就算要打卡，美感也需要再加強。

    永盛公園共融遊戲場無縫地墊還有I love U 字樣，時代力量立法委員王婉諭「視覺衝擊」的配色，更是讓人「印象深刻」。 （取自新北市政府網站）

    永盛公園共融遊戲場無縫地墊還有I love U 字樣，時代力量立法委員王婉諭「視覺衝擊」的配色，更是讓人「印象深刻」。 （取自新北市政府網站）

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