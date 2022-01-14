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    強烈冷氣團催熟 美濃「橙蜜香」冠軍小蕃茄出爐

    冠軍「橙蜜香」外觀色濃。（記者黃旭磊攝）

    冠軍「橙蜜香」外觀色濃。（記者黃旭磊攝）

    2022/01/14 13:45

    〔記者黃旭磊／高雄報導〕強烈大陸冷氣團本週南下，日夜溫差近攝氏10度催熟農作，高雄市長陳其邁見證，從35組農家盲測選出美濃「橙蜜香」冠軍小果番茄。

    「橙蜜香口感不僅要甜，還要一點點微酸」，2022第十屆美濃小果番茄品質評鑑賽上午在農會未來超市廣場舉行，農委會農業試驗所等評審從35組農家選出21人，再經封包盲測選出前3名及6組優勝，陳其邁及立委邱議瑩頒獎稱讚「蕃茄高雄隊」口感甜中帶酸，品質越來越好。

    評審長農試所主任王三太表示，冷氣團南下日夜溫差近攝氏10度，讓「橙蜜香」產生特殊胡蘿蔔素，口感甜度超過9度會帶一點酸味，是農曆年節送禮首選。

    冠軍農戶唐璽鈞在風味項目拿到25.8高分，歸功於老婆清晨「認真挑出最好」；唐璽鈞指出，橙蜜喜歡乾冷氣候，過年前品質最好，至於北部下探10度不適栽種，美濃白天還有18度最適成長，水分及病蟲害管理得當就好吃。

    陳其邁特別感謝亞軍李金水（70歲），從水稻種到橙蜜，而美濃區農會總幹事鍾清輝嘉勉季軍黃郁嘉及美女青農林奕辰，「照亮青農返鄉路」，讓更多北漂青年回家照顧家人。

    2022第十屆美濃小果番茄品質評鑑結果出爐。（記者黃旭磊攝）

    2022第十屆美濃小果番茄品質評鑑結果出爐。（記者黃旭磊攝）

    唐璽鈞（左）經盲測獲選美濃「橙蜜香」冠軍。（記者黃旭磊攝）

    唐璽鈞（左）經盲測獲選美濃「橙蜜香」冠軍。（記者黃旭磊攝）

    林奕辰返鄉種「橙蜜香」。（記者黃旭磊攝）

    林奕辰返鄉種「橙蜜香」。（記者黃旭磊攝）

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