超大聯結車疑開錯路隨意倒車 機車遭霸道逼車險被輾...誇張畫面曝

一台聯結車疑似開錯路後隨意倒車，霸道逼近後方機車騎士，絲毫不顧他人安全。（翻攝爆料公社）

2022/01/14 12:39

〔即時新聞／綜合報導〕昨日一條雙向單線道上，一台聯結車疑似發覺開錯路，過彎後莫名停下，1輛機車尚在車斗正後方，聯結車竟無預警開始倒車，巨大車體步步逼向騎士，所幸騎士機警下來牽車逃命，聯結車則逕自轉彎揚長而去。誇張畫面曝光讓網友看了超火，直罵聯結車駕駛這態度簡直「擺明不讓（路）則死」。

網友在「爆料公社」分享了這段誇張的監視錄影器畫面，但未提供事發地點；事發時間為13日下午3時半許，一條雙向單線道上，一台聯結車轉彎駛入，後頭跟著3輛機車、1台貨車與1台轎車；過彎後，聯結車疑似發現自己開錯路，就這樣大喇喇地停下，2輛機車與車輛見狀便抄對向道路繞過聯結車前行，剩1輛機車還未駛離，聯結車竟開始倒車。

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騎士大驚，但聯結車絲毫沒有停下之意，不斷後退逼近，龐大車身幾乎將騎士連人帶車遮掩，所幸騎士機警下來牽車逃命，勉強躲到路邊，而聯結車的惡劣行徑也引來路人側目，但駕駛並不理會，倒完車後逕自轉彎揚長而去，留下驚恐的騎士與路人。

整段過程曝光後網友都氣炸了，「要倒車之前也要先確認後方狀況吧！有夠誇張」、「倒車顯影呢？現在的大車沒有裝倒車顯影驗車驗不過，不能上路啊」、「走錯路直接倒？擺明不讓則死！」、「嚇死人！幸好沒出事！」、「後方差點回去見佛祖」、「這不應該沒有倒車顯影的吧？」、「『遠離大車啊』，但是大車會逼近你」、「明知道大車死角多，沒有叫人顧，也沒下來確認就後退，把別的用路人當什麼？」

一台聯結車疑似開錯路後隨意倒車，霸道逼近後方機車騎士，絲毫不顧他人安全。（翻攝爆料公社）

聯結車揚長而去。（翻攝爆料公社）

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