謠言終結站》網傳訊息「冬天會死更多、社區感染會來」 查核中心：部份錯誤

自2020年2月起，社群平台和通訊軟體不定期有傳言稱「今年冬天會死亡更多人數 臺灣腎臟科醫生日前表示 社區感染一定會來」云云，經查核中心求證後核實為部分錯誤訊息。（翻攝查核中心）

2022/01/14 15:31

〔即時新聞／綜合報導〕自2020年2月起，社群平台和通訊軟體不定期有傳言稱「今年冬天會死亡更多人數 臺灣腎臟科醫生日前表示 社區感染一定會來」云云，誇大蛋白、維生素D、漱口與泡熱水澡對武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）療效。傳言是否屬實？台灣事實查核中心求證專家，核實此傳言為部分錯誤訊息。

傳言宣稱「要吃有益健康的優質蛋白，可以拿來做抗體，記住不要吃糖，精製糖吃下去會讓白血球睡覺，睡5個小時」，是否屬實？查核中心諮詢美國加州大學舊金山分校醫學院退休教授林慶順、郵政醫院營養師黃淑惠，專家表示，多攝取優質蛋白有助健康，過度攝取精緻糖也可能影響免疫功能，但傳言稱「精緻糖會讓白血球睡覺5小時」為誇張描述。

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傳言稱「美國介入性研究有補充維生素D的人冬季時的呼吸道感染就降低三分之二」，查核中心求證專家與先前查核報告，維生素D可增加人體免疫力，但沒有證據顯示維生素D可預防或治療武漢肺炎。

至於傳言稱「拒絕上呼吸道感染，回家就要漱口，不管你是用水、鹽水、優碘加水、漱口水、茶這5樣都有效」、「只要每天洗熱水澡拉高體溫就不利冠狀病毒感染」部分，查核中心澄清，以茶、鹽水、優碘水等漱口與洗熱水澡無助預防武漢肺炎，最好的防疫方法仍是頻繁清潔雙手，並避免雙手碰觸眼睛、嘴巴、鼻子。

綜合以上資訊，查核中心證實傳言為部分錯誤訊息。

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