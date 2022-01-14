暖心！台灣農村最美風景 毛豆版「拾穗」溫暖弱勢

婦女們在機械採收後下田彎腰撿拾毛豆。（記者羅欣貞攝）

2022/01/14 10:44

〔記者羅欣貞／屏東報導〕目前正值毛豆採收季，屏東縣是全國最大產區，毛豆田裡自動化機械採收後，總能見一群群人湧入田間，撿拾機器採收後遺留的毛豆，帶回家加菜或是拿到市場販售，成為農村婦女持家小確幸，被形容為毛豆版「拾穗」；毛豆田主人說，台灣農村的傳統就是互助，這是毛豆採收季獨特的「美麗風景」。

全台毛豆種植面積約8千多公頃，屏東縣約4千6百多公頃，超過一半，優質毛豆外銷日本很受歡迎；屏北地區是重要產區，農民向台糖承租土地種植毛豆，並與食品廠契作，大面積種植採機械化作業，每年分秋作與春作，1月正值秋作採收期，此時總能見到一群群戴著斗笠、袖套的民眾，在機器採收後彎腰低頭撿拾田裡遺留的毛豆，不明究裡的人還以為是毛豆田主人雇請的工人，其實不然，原來這是毛豆產業長年來的默契，機器採收不到的毛豆就留給需要的人，能互惠也不會浪費糧食。

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屏縣九如鄉種植毛豆20年的許恒盛，承租面積超過70甲，他說，每年有2次採收季，每次約20多天左右，哪塊毛豆田要採收了，撿毛豆的農家人可是消息最靈通，每天早早騎機車等在毛豆田旁，見有區域機器一採收完就下田撿，動作十分俐落，有經驗的1天可以撿到1百台斤，拿到市場賣每台斤25元，1天就有2千多元補貼家用。

撿拾毛豆者除了農家、弱勢家庭補貼家用外，也有附近村民帶著小朋友專程來體驗田間農作，撿到的毛豆帶回家清洗、水煮、享用，是現成的家庭食農教育；有經驗婦女還會帶著小板凳來採收，只見她們的手從在泥土上輕輕划過去，就能掃到肥美的毛豆，快速放到塑膠袋或水桶中，「新鮮採的最好吃！」婦人笑說，晚上家裡又可以免費加菜了。

機械採收後的田梗間還留有不少毛豆。（記者羅欣貞攝）

目前正值毛豆採收期，毛豆田有許多撿毛豆的民眾。（記者羅欣貞攝）

屏縣是毛豆重要產區。（記者羅欣貞攝）

農家婦女撿拾毛豆。（記者羅欣貞攝）

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