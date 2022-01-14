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    Omicron空氣傳播力強 侯友宜視察捷運密閉空間防疫作為

    侯友宜視察捷運站及車廂的防疫作為。（記者翁聿煌攝）

    侯友宜視察捷運站及車廂的防疫作為。（記者翁聿煌攝）

    2022/01/14 10:35

    〔記者翁聿煌／新北報導〕國內疫情再起，新北市長侯友宜今天前往捷運新北環狀線大坪林站視察防疫工作，針對空氣傳播力強的Omicron變種病毒，侯友宜關心捷運車廂的空氣循環及空調濾網清消工作是否落實，也希望民眾搭乘捷運戴好口罩，身體不舒服就不要搭捷運。

    侯友宜視察重點除了解與旅客關係最密切的車廂、電（扶）梯、加值機、驗票閘門及廁所的清消防疫工作是否落實外，還針對空氣傳播力強的Omicron變種病毒，確認空調濾網的清消頻率，同時市長也要求捷運公司，面對疫情有升溫跡象的情況下，所有的防疫工作都要確實執行。

    侯友宜表示，捷運新北環狀線列車每天出車前及每4小時於端點站停留期間，完成拉環、扶手、座位處等設備消毒；針對捷運車站旅客常接觸的設備，自動售票機、加值機、ATM螢幕及按鈕、廁所馬桶座墊及門把、詢問處窗口桌面、電扶梯扶手帶及電梯按鈕等處，每2小時消毒1次，降低乘客感染風險。

    捷運工程局長李政安說，針對Omicron病毒空氣傳播特性，屬於地下車站的大坪林站，車站及車廂已啟動對外全載換氣模式，加強站內空氣流通，並定期消毒及更換空氣濾網；同時運用跑馬燈、月台電視及廣播來宣導，提醒旅客勤洗手，搭乘捷運需全程佩戴口罩。

    侯友宜呼籲，Omicron已經進入社區，民眾要戒慎恐懼，公共服務場域絕對要加強清消，各行各業也務必要通力配合，懇請市民朋友，無論如何一定要落實實名制、維持社交距離、勤洗手、量體溫，最重要的是務必把口罩戴上，做好個人防疫，才能阻絕任何病毒入侵的可趁之機。

    新北市長侯友宜視察捷運站的防疫清消作為。（記者翁聿煌攝）

    新北市長侯友宜視察捷運站的防疫清消作為。（記者翁聿煌攝）

    捷運站機具及電扶梯均定時清消，確保環境清潔。（記者翁聿煌攝）

    捷運站機具及電扶梯均定時清消，確保環境清潔。（記者翁聿煌攝）

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