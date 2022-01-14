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    台英合作新里程碑 國圖與大英圖書館簽「合作備忘錄」

    台英合作新里程碑，國圖與大英圖書館線上簽署「合作備忘錄」。 （國圖提供）

    台英合作新里程碑，國圖與大英圖書館線上簽署「合作備忘錄」。 （國圖提供）

    2022/01/14 09:55

    〔記者林曉雲／台北報導〕外交再出擊！國家圖書館與大英圖書館線上簽署「合作備忘錄」，將共享學術資源。國圖館長曾淑賢表示，雙方合作如同搭建起一座新橋梁，將台灣學術研究成果推向國際，也將在台英兩國學術交流中扮演重要平台角色，相信未來也能在合作備忘錄的基礎下，開創進一步發展之契機。

    因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情全球仍燒，國圖與大英圖書館（the British Library）舉行「合作備忘錄」線上簽約儀式，國圖館長曾淑賢、大英圖書館首席執行長Roly Keating共同簽署，大英圖書館館長Liz Jolly、英國在台辦事處代表鄧元翰（John Dennis）、我國駐英國代表謝武樵均出席，慶祝台英文化交流合作的新里程碑。

    國圖說明，大英圖書館為英國國家圖書館，也是全世界規模最大的圖書館之一，其典藏量豐富且多元，有超過2億件藏品，涵蓋400多種語言，每年新增300萬件藏品，包括書籍、雜誌、手稿、地圖、樂譜、報紙、專利、郵票、繪畫和聲音檔案等資料類型，被譽為「世界夢幻圖書館」，其中的「敦煌文獻」更是全球矚目的珍貴文獻。

    大英圖書館首席執行長Keating表示，簽署合作備忘錄對於雙方國家圖書館具重大意義，期待展開新合作項目的期望。

    曾淑賢表示，此次合作彰顯台灣之軟實力受重視，3年合作備忘錄內容更廣泛深入，包含與大英圖書館進行中文館藏數位化作業、共同合作研究、聯合舉辦策展及修護領域之論壇或工作坊，對於深化兩國國家圖書館學術交流，共同進行研究及共享研究資源，搭建台英學者學術研究平台，將具有莫大的助益。

    我國駐英國代表謝武樵表示，希望藉由兩國國家圖書館簽署合作辦忘錄，強化國際學術網絡的連結，提升台灣國際學術聲望及能見度。

    英國駐台代表鄧元翰表示，國圖的中文古籍館藏豐富，相信國圖與大英圖書館合作可擦出耀眼火花。

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