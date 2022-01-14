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    竹山瑞龍瀑布26日重新開放 515米高架步道直抵觀瀑平台

    竹山瑞龍瀑布橫跨溪谷的觀瀑平台。（南投縣政府提供）

    竹山瑞龍瀑布橫跨溪谷的觀瀑平台。（南投縣政府提供）

    2022/01/14 08:45

    〔記者張協昇／南投報導〕有「天下第一瀑」之稱的南投縣竹山鎮瑞龍瀑布園區，歷經一年多封園整修後將於本月20日完工驗收，並於26日重新對外開放，整修後的瑞龍瀑布最大特色是新建一條長約515公尺的無障礙高架景觀步道，讓遊客漫步直抵橫跨溪谷的觀瀑平台，近距離欣賞壯觀的瀑布及溪谷美景。

    瑞龍瀑布位於竹山鎮坪頂里加走寮溪，距離市區僅15公里，上游就是太極峽谷的天梯風景區。瑞龍瀑布此次整修重點除吊橋舖面、護欄及廁所修繕外，最大特色是從停車場開始，新建一條三段式長約515公尺的高架景觀步道，第一段從停車場銜接瑞龍吊橋，走過長約200公尺吊橋後再走第二段步道至瀑布區廣場，休息片刻後，再走一小段步道即抵達終點橫跨溪谷的觀瀑平台，全程均為平緩好走的無障礙設施，讓遊客可漫步於步道上，悠閒地欣賞優美的山林景緻。

    觀光處長陳志賢指出，瑞龍瀑布因停車場車位不多，將採入園總量管制，初期規劃上午開放600人、下午500人，線上預約或現場購票入園，以提供遊客更好的遊憩品質。另縣府也已修訂瑞龍瀑園區管理辦法，除竹山鎮民及身心障礙人士與陪同者1名可免費入園外，入園清潔維護費也分成全票100元、優待票（如6歲~12歲兒童及30人團體）70元及特惠票（如65歲以上老人）30元三種票價。

    竹山瑞龍瀑布新建的高架景觀步道，平緩好走。（南投縣政府提供）

    竹山瑞龍瀑布新建的高架景觀步道，平緩好走。（南投縣政府提供）

    竹山瑞龍瀑布有天下第一瀑之稱，26日將重新開放。（南投縣政府提供）

    竹山瑞龍瀑布有天下第一瀑之稱，26日將重新開放。（南投縣政府提供）

    竹山瑞龍瀑布園區的瑞龍吊橋。（南投縣政府提供）

    竹山瑞龍瀑布園區的瑞龍吊橋。（南投縣政府提供）

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