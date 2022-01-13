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    確診者+1！桃園中壢1國小1國中停課1天 1高職學生確診停課14天

    中壢高商因有1名學生為銀行群聚案的接觸者，今晚經通報確診，依教育局指示，全校所有班別14日至27日停課14天。（資料照，本報合成）

    中壢高商因有1名學生為銀行群聚案的接觸者，今晚經通報確診，依教育局指示，全校所有班別14日至27日停課14天。（資料照，本報合成）

    2022/01/13 21:53

    〔記者李容萍／桃園報導〕桃園機場手推車工作人員、居服員確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土個案疫情擴散，桃園市今（13日）晚上又有3學校學校宣布停課，包括中壢區信義國小、東興國中因有行員確診者的同住家人就讀，於明日（14日）預防性停課一天，待兩名學生採檢結果出爐，陰性即可復課；中壢高商則因有1名學生為銀行群聚案的接觸者，今晚經通報確診，依教育局指示，全校所有班別14日至27日停課14天。

    桃市府衛生局、教育局已證實，個案詳細情況將由中央流行疫情指揮中心對外說明，目前尚在釐清細節。

    中壢高商今晚強調，停課不停學，停課期間，該校教職員工除經通報須進行隔離外，均正常上班，請同學依照原定課表以線上同步或非同步自主學習的方式進行學習，線上教學為正式課程，寒假期間不另行補課為原則。另決議該校期末考原定纸筆考試取消，改依成績評量辦法修正，配分比例或以平時多元評量成績替代；若有仍需線上進行期末考試的科目，由個別任課教師另行通知。

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