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    冷氣團續發威！週五低溫探10度以下 中南部日夜溫差大

    明（14）強烈大陸冷氣團影響，各地低溫在10至15度，局部地區也可能出現低於10度低溫，請注意保暖；水氣方面，各地大多為多雲到晴天氣，惟東半部及大台北山區偶有局部雨勢。（資料照）

    明（14）強烈大陸冷氣團影響，各地低溫在10至15度，局部地區也可能出現低於10度低溫，請注意保暖；水氣方面，各地大多為多雲到晴天氣，惟東半部及大台北山區偶有局部雨勢。（資料照）

    2022/01/13 21:31

    〔即時新聞／綜合報導〕明（14）強烈大陸冷氣團影響，各地低溫在10至15度，局部地區也可能出現低於10度低溫，請注意保暖；水氣方面，各地大多為多雲到晴天氣，惟東半部及大台北山區偶有局部雨勢。

    中央氣象局預報，明天強烈大陸冷氣團持續影響下，台南以北及宜蘭低溫僅10、11度，其他地區約12至15度，沿海空曠地區或近山區平地則更低，局部有10度以下溫度出現機率，請注意保暖，白天北部及宜花高溫約16至18度，中南部則是能來到22至25度，但溫差較大；水氣方面，各地大多為多雲到晴的天氣晴太，僅東半部及大台北山區偶有局部短暫雨。

    氣象局也提醒，東北風增強，台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖將有8至9級強陣風，澎湖箱網等海水養殖產業並請特別注意寒害，海邊作業或活動的朋友請注意安全。

    「天氣風險公司」指出，這波冷高壓走得很快，週五白天會逐步減弱，各地中午高溫會比今天略回溫1至2度，北部有機會到15、16度，中南部則是20度以上，東半部由於雲量較多，回溫較慢。不過輻射冷卻效應仍在，週六清晨仍有低溫出現機會，但白天中午高溫北部可達18至20度，中南部22至24度，為近期天氣最好最舒適的時候，可以好好把握進行年前大掃除工作。

    另外，下週一將又有一波鋒面通過，再度溫度下滑，北部、東半部轉較濕冷天氣型態，低溫約14至15度，早晚有涼意，中南部仍相對穩定，這波鋒面預期可能到下週五周六才會減緩一點。

    紫外線方面，明天台北市、基隆市、新北市、宜蘭縣及花蓮縣為綠色「低量級」；其餘地區皆為黃色「中量級」。

    空品方面，明天受強烈大陸冷氣團影響，境外影響趨緩，中部以北位於迎風面，擴散條件普通；雲嘉南以南位於下風處，易有污染物累積。花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

    大陸冷氣團持續影響下，台南以北及宜蘭低溫僅10、11度，其他地區約12至15度，白天北部及宜花高溫約16至18度，中南部則是能來到22至25度。（圖擷取自中央氣象局）

    大陸冷氣團持續影響下，台南以北及宜蘭低溫僅10、11度，其他地區約12至15度，白天北部及宜花高溫約16至18度，中南部則是能來到22至25度。（圖擷取自中央氣象局）

    紫外線方面，明天台北市、基隆市、新北市、宜蘭縣及花蓮縣為綠色「低量級」；其餘地區皆為黃色「中量級」。（圖擷取自中央氣象局）

    紫外線方面，明天台北市、基隆市、新北市、宜蘭縣及花蓮縣為綠色「低量級」；其餘地區皆為黃色「中量級」。（圖擷取自中央氣象局）

    空品方面，明天花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。（圖擷取自環保署空品監測網）

    空品方面，明天花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。（圖擷取自環保署空品監測網）

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