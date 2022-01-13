北部疫情陰影壟罩 墾丁春節連假驚見首批退房潮

墾丁大街週末人潮也已銳減五成以上。（記者蔡宗憲攝）

2022/01/13 20:47

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）變種病毒Omicron仍困擾全球，桃園疫情更引發民眾擔憂，原本農曆春節期間訂房率達9成的墾丁地區，不少旅宿業者開始接獲詢問退房手續的電話，也有業者出現2成退房潮。

「說不擔心是假的！」已出現近2成退房的飯店業者表示，雖然位在旅遊核心區外圍，但主攻親子度假的玩法，春節假期也早就客滿，沒想到近期北部疫情發酵，親子族群比一般旅客要敏感，也最快決定退房或延期。

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「下週將是影響春節出遊的關鍵期！」屏東縣民宿協會理事長林淑敏表示，目前各大飯店民宿過年住房率幾乎都超過9成，但這幾天大家電話都接個不停，旅客都擔心疫情延燒警戒升級，先了解退房或延期的手續，但大都僅是詢問還未退房，畢竟退房後很可能屆時訂不到房間影響出遊行程，一週內仍是觀望階段。

屏縣府交旅處表示，去年下半年是恆春半島觀光業最辛苦時刻，所幸業者都相當配合進行高規格防疫，也都已經完成9成以上的疫苗施打，墾丁地區從去年Delta變種病毒在枋山爆發後，防疫規格一直保持最高等級至今，如果中央未提昇防疫警戒，也會確保民眾到訪墾丁旅遊的防疫。

墾丁大街週末人潮也已銳減五成以上。（記者蔡宗憲攝）

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