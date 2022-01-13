真的慘！小琉球海域珊瑚全淪「失能」

海保署進行海域珊瑚調查。（海保署提供）

2022/01/13 19:30

〔記者陳彥廷／屏東報導〕海洋委員會海洋保育署今天公佈2020年台灣珊瑚監測調查成果，台灣及離島等31個海域的62處珊瑚覆蓋率及藻類與珊瑚比例調查，有33處狀態穩定，也有7處失能，其中小琉球單一離島就有3個點位，但全部屬於「失能」等級，令人吃驚。

面臨台灣海域珊瑚礁於2020年間因海水水溫增高致白化現象，去年海保署與國立海洋生物博物館合作，進行台灣周邊及離島31個地點62處珊瑚覆蓋率，及藻類與珊瑚比例調查，調查團隊參考國際近年珊瑚礁評估方式，將台灣珊瑚群聚分成4級，並加入藻類數量指標。

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海保署表示，透過珊瑚（硬珊瑚與軟珊瑚）覆蓋率除以藻類（大型藻與毛叢藻）覆蓋率所得出比例，能顯現珊瑚與藻類的相對優勢，提供客觀評估珊瑚保育成效的科學基礎，也易於管理者及社會大眾瞭解與感受珊瑚的健康狀態。

海保署強調，珊瑚覆蓋率大於50%屬「健康」、珊瑚覆蓋率30到50%或珊瑚／藻類比例大於0.5屬「穩定」、覆蓋率10到30%且珊瑚／藻類比例小於等於0.5為「衰退」、珊瑚覆蓋率小於10%且珊瑚／藻類比例小於0.1屬失能。據國外研究，10%硬珊瑚覆蓋率是珊瑚礁碳酸鈣生產的最低門檻，因此將覆蓋率低於10%的礁區列為已失去珊瑚礁特有及關鍵的結構與功能，並縮寫為失能。

據海保署調查，近年愈加嚴重的氣候變遷衝擊下，就爆發如同2020年全台海域廣泛發生海洋熱浪造成的珊瑚大白化事件，至今尚未能恢復，不過，在去年的調查當中，點位之間仍是有相當大的差異，如東海岸的珊瑚群聚狀況相對最為健康，北部、南部及澎湖穩定。

海保署資料顯示新北的卯澳、屏東的萬里桐及屏東小琉球部分地點，則是屬於失能，且小琉球一共調查「漁埕尾」、「美人洞」、「厚石群礁」等三處，通通屬於失能等級，推測原因包括人為活動破壞、污染、土地開發與廢水排放過度，抑或是遊憩活動的踩踏或破壞所導致。

「下水玩也要保持適當距離」海保署說，要保護珊瑚，進入珊瑚礁區就要注意8件事，包括「不踩踏、不揚沙、合格玩家、保持適當距離、海洋友善防曬、不餵魚、不吃珊瑚礁魚、減塑行動」，面對珊瑚情況每況愈下，海保署強調，將於各地舉辦5場工作坊，培訓73人學習利用人工智慧輔助影像分析珊瑚的「珊瑚網」，培養更多珊瑚公民科學家和促進社區參與，並將持續進行珊瑚礁監測調查，也要辦理「海洋保育在地守護計畫」，支持在地團體進行公民科學、清除珊瑚礁覆網及珊瑚復植，一同保育珊瑚。

海保署進行海域珊瑚調查。（海保署提供）

海保署珊瑚調查。（海保署提供）

海保署珊瑚調查。（海保署提供）

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