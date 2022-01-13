興大獸醫團隊守護浪浪15年 推動TNR每年絕育1500隻

興大獸醫系副教授林荀龍（右）成立浪浪醫療室幫流浪動物看診。（記者蔡淑媛翻攝）

2022/01/13 19:56

〔記者蔡淑媛／台中報導〕中興大學獸醫學系副教授林荀龍團隊在15年前推動流浪動物TNR計畫（捕捉、絕育、釋放），每年絕育數量約1500隻，並成立浪浪樂活醫療室，投入流浪動物醫療救護、收容所疫苗施打與教育推廣，3年來已醫治408隻流浪犬貓，希望提供流浪動物較完整的醫療照顧。

「由絕育的方式，讓流浪動物有絕處逢生的機會！」林荀龍表示，2007年朱天衣老師與林雅哲醫師在桃園發起巡迴免費絕育，發現他們在小學班級裡，犬貓就在課桌椅拼湊起來的平台上手術，為他帶來震撼，開始練習這樣的手術方式，甚至沒水沒電也能進行。

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林荀龍為流浪犬貓絕育，他說，只要有水有電、有遮風避雨的地方，就可以手術，沒水電就自己搭帳篷、帶發電機，到偏鄉絕育，15年來，投入絕育的團隊成員從20名增加到40名，每年絕育數量約1500隻。

林荀龍推動流浪動物TNR計畫，建立身體檢查、麻醉、剃毛、手術到術後照顧，都有完整的SOP，他說在教學過程與參與，能培養更多對流浪動物、對生命比較關懷的臨床獸醫師。

2017年政府推動零安樂死後，衝擊公立收容所收容量，林荀龍說，動物跟人一樣，年紀越大，罹病機會越大，公立或私人的收容所在醫療資源都非常欠缺，3年前他也在興大成立浪浪樂活醫療室，提供公立收容所與私人動保團體醫療協助，提供流浪動物較完整的醫療照顧。

林荀龍團隊至偏鄉絕育15年，在克難且臨時搭建的手術室中進行絕育手術。（記者蔡淑媛翻攝）

林荀龍團隊至收容所為流浪犬貓施打疫苗。（記者蔡淑媛翻攝）

林荀龍帶領研究生獸醫團隊，每月不定期進行偏鄉絕育。（記者蔡淑媛攝）

林荀龍帶領研究生獸醫團隊，每月不定期進行偏鄉絕育。（記者蔡淑媛攝）

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