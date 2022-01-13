桃園3所國小畢旅偷跑？ 教育局：停課前出發不算違規

桃園市長鄭文燦12日宣布，為了避免群聚，桃園市國小、公幼提早一週放寒假，戶外教學、畢業旅行同步取消。（桃園市政府提供）

2022/01/13 18:12

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕因應桃園國際機場武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）聚染感染進入社區，造成3名國小、1名附幼學童確診，桃園市長鄭文燦下令全市公私立國小及公幼提前到明天（13日）放寒假，同步取消戶外教學、畢業旅行，卻傳出有多所國小今明2天「偷跑」到中部畢旅。桃園市教育局官員說，經查有3所國小履約畢旅，是在停課前出發，並無涉及違規。

據了解，畢業旅行學校共有3所國小，中壢區2所、桃園區1所，教育局官員說，取消戶外教學、畢業旅行是在停課後才同步取消，出發畢旅學校兩天行程均會遵守中央相關防疫規定，包括保持社交距離、戴口罩、定時消毒及每日量體溫等。

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其中1所畢旅國小校長說，全校有89名六年級學生今明2天到中部畢業旅行，這是既定行程，並非提前出行，家長昨天也跟老師一直聯絡，許多學生很想去，但怕不能去，經與桃園市教育局確認可以出行，相關防疫規定均按照中央規範，包括上車前量體溫、噴酒精及全程戴口罩，也提醒小朋友離開餐桌也要配戴口罩。

「小朋友怕不能去畢旅當下爆哭，知道可以去之後馬上噴笑。」另一所國小校長則說，畢旅有199名學生報名，今天全員出席。校長說明，當初規劃畢旅時，即考量要在期末考後舉辦，而且冬天天氣較洽當，因應近期本土疫情延燒，市長也宣布全面取消戶外教學、畢旅，經與教育局、學輔校安室確認是15日後才取消畢業旅行，因此決定履約，除了基本的防疫措施，也提醒小朋友車上不開放飲食、拍照不能拿下口罩，為避免群聚今晚的晚會也已取消。

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