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    風波未止！聯邦銀行分行傳播鏈達14例 鄭文燦：採檢數將逾萬

    市長鄭文燦今天表示，由於銀行群聚感染事件已達14人，根據過去處理經驗，風波至此尚未止歇，仍會有第二波甚至第三波的風險。（桃園市政府提供）

    市長鄭文燦今天表示，由於銀行群聚感染事件已達14人，根據過去處理經驗，風波至此尚未止歇，仍會有第二波甚至第三波的風險。（桃園市政府提供）

    2022/01/13 18:10

    〔記者陳恩惠／桃園報導〕桃園市新增13例本土、3例境外移入武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）個案，其中，本土13例都是桃園國際機場群聚疫情中確診居服員「案17472」所衍生，除了2例為乾妹妹「案17507」的婆婆和未滿10歲兒，其餘都是聯邦銀行健行分行行員和女行員「案17630」的母親。

    目前聯邦銀行健行分行累計已有13名行員、1名家人確診。

    桃園市長鄭文燦今天下午在疫情說明會中表示，銀行群聚案至今匡列至少3000人，但採檢數勢必超過1萬人，目前市府衛生局，正針對每一個案個別組成調查小組，仔細複查足跡直到將社區黑數揪出清除，他同時預告，依據過去處理多起群聚案例經驗，若群聚數達到14人，表示風波尚未止息，仍然會有第二波，甚至第三波的風險，呼籲民眾注意個人衛生、口罩戴好戴滿，疫苗打好打滿，務必建立起社區防線。

    鄭文燦說，目前在聯邦銀行健行分行附近開設東興社區活動中心臨時採檢站，昨天至深夜已採檢約600人，結果都是陰性，明天將在中壢區、平鎮區各加開一處臨時社區採檢站，希望有足跡重疊、有症狀的民眾都到場採檢。

    鄭文燦強調，由於銀行群聚案中有不少個案家人是學生，今天有6所學校、1間補習班預防性停課，目前新生醫專、平鎮何嘉仁幼兒園採檢皆為陰性，明天可以恢復正常上課，其餘學校仍得等採檢結果為陰性才會通知復課。

    至於疫調發現銀行日前年終聚餐可能是感染擴大主因，桃園市衛生局長王文彥表示，由於在工作場域可能藉由物品、文件感染，根據初步調查，到餐廳聚餐可能佔很大的因素，雖然當天並非是桌菜的形式，而是各自分別同桌，從座位圖及各行員工作的樓層、座位看來，聚餐恐怕讓病毒擴散，當時聚餐的西餐廳要停業3天全面清消。

    王文彥強調，Omicron病毒擴散得相當快，出乎意料之外，平常1傳1是一步一步來，這次的病毒傳播速度快，因此才決定將可傳染期由3天擴大到5天回溯。

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    市府衛生局長王文彥表示，銀行年終聚餐可能是這波群聚感染的最大因素。（桃園市政府提供）

    市府衛生局長王文彥表示，銀行年終聚餐可能是這波群聚感染的最大因素。（桃園市政府提供）

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