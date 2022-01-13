台灣水牛成創作靈感 安平城隍廟「牛頭馬面」門神修護完成

陳壽彝的「牛頭馬面」門神彩繪作品，牛面門神修復前（左）、修復後（右）對照。（台南市文化資產管理處提供）

2022/01/13 18:04

〔記者洪瑞琴／台南報導〕府城彩繪巨匠陳壽彝1972年接受安平城隍廟委託繪製「牛頭馬面」門神，因長年受地面濕氣等環境因素影響，以致表面彩繪層及整體結構損壞嚴重，經國立台南藝術大學修護完成「重現本色」。

不同於一般門神傳統彩繪多以秦叔寶、尉遲恭或是范謝將軍作為門神形象，表現出守衛英姿煥發、雄赳赳氣昂昂的形象，這組作品反而選擇陰間使者「牛頭馬面」作為門神主題，十分特殊。

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台南市文化資產管理處表示，推測畫師陳壽彝可能是為呼應安平城隍廟供奉專司陰間的城隍爺，而選擇「牛頭馬面」做為主題，其中的牛頭是以「台灣水牛」為靈感進行創作，雖缺少武將門神的英武煞氣，卻增添台灣在地獨特的親切感，因此國立成功大學歷史系名譽教授蕭瓊瑞對此創新表現手法給于高評價，為民間信仰創造嶄新形象，帶給民眾豐富的視覺經驗與文化記憶。

廟方曾於於2005年委請潘義明繪師將門神重新仿繪，原門神則卸下置於廂房內，但因其保存不易，後來捐贈台南市文化資產管理處收藏，去（2021）年文資處委請台南藝術大學進行修護，今年1月初完成。

南市文資處表示，修護作業由台南藝術大學副教授吳盈君帶領團隊執行，透過完整的科學檢測、工藝技法與歷史資料的調查，加以進行文物結構材料分析，期能強化及延續文物的健康狀態與文資價值，並且完整紀錄文物修護的過程及基礎資料，作為後續同類型文物修復與調查研究參考依據。

文資處還與線上遊戲學習平台PaGamO合作，以「安平城隍廟牛頭馬面門神」為專題，將於1月17日起至1月30日舉辦「文物線上發派任務」，全國中小學生都可參加，爭取獨特道具的機會。

陳壽彝的「牛頭馬面」門神彩繪作品，馬面門神修復前（左）、修復後（右）對照。（台南市文化資產管理處提供）

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