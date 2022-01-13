紓解新竹用水缺口 寶二水庫堰頂加高通過環差初審

經濟部水利署北區水資源局計畫將寶二水庫溢洪道堰頂加高1.35公尺，將蓄水量增加192萬噸，以緩解新竹地區的用水缺口。（資料照，記者黃美珠攝）

2022/01/13 17:51

〔記者羅綺／台北報導〕隨著新竹地區需水量逐年增加，受到氣候變遷影響，枯水期易有供水吃緊。經濟部水利署北區水資源局計畫將寶二水庫溢洪道堰頂加高1.35公尺，將蓄水量增加192萬噸，以緩解新竹用水缺口；今日該案通過環差初審，接下來將進入環評大會審查。

開發單位北水局表示，寶二水庫豐水期年年溢流，年中滿庫期間最長可達六個月，顯示剩餘流量甚多，但因水庫流量有限，未能充分利用，因此計畫將寶二水庫溢洪道堰頂加高1.35公尺，有效蓄水量從3147萬噸提升至3339萬噸，增加192萬噸。

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主管機關經濟部水利署指出，去年遭逢百年大旱，如果梅雨再晚1、2週到，可能新竹就要實施分區供水，而寶二水庫去年也二度受乾旱影響，若能增加192萬噸蓄水量，可對當地供水起到很大助益；且盤點全台水庫，受限於地形等條件，以阿公店、寶二、南化等水庫比較適合加高。

對此，環評委員也大多同意將堰頂加高、增加蓄水量來解決用水需求，但對於環評書件資料中出現多處錯誤，如枯水期明明是109年卻寫成108年、日期西元與民國年混用、上游放水量估值等，都讓環委搖頭，直呼「書件品質很不理想」。

會議主席簡連貴指出，環評書件資料的正確性有法律責任，委員相信開發單位的數字，因而進行審查，但報告資料卻前後兜不攏，要求北水局若數據、分析有調整或校正回歸，應該要說明清楚。

北水局表示，由於部分內容分別交由2間不同的顧問公司處理，後續未經詳加校正才會出現錯誤，承諾會更正及加強把關，且後續推動不會讓審查委員有壓力。

最後環評委員決議此案通過初審，將送大會審查，但要求北水局須強化整體環評書件品質，包括確認寶二水庫上坪堰變更前後的引水量、放水量、下游保留量及旬末蓄水量等資料一致性，並補充過去3年下游生態基流量數據，並釐清旬末蓄水量及枯水年的定義。

以及應就淹沒區域特有種喬木進行移植，補充評估種類、數量、位置及面積等；以及加強水庫安全監測及預警機制。另由於淹沒樹木可能影響減碳效益，環委也要求，開發單位評估在水庫周邊空間設置太陽能光電設施的可能性。

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