北市聯醫中興院區2護理師確診 衛生局：接觸者採檢都陰性

台北市衛生局說，台北市立聯合醫院中興院區2護理師確診，接觸者採檢都是陰性，護理男友接觸者也都採陰。（資料照）

2022/01/13 17:28

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市立聯合醫院近來爆疫情，中興院區有2名護理師（案17570、案17571）確診，其中1人男友（案17572）也染疫；仁愛院區專責病房1名護理師（案17701）也確診。台北市衛生局說，案17570、17571、17572的接觸者採檢都是陰性。

護理師男友接觸者 也都採陰

衛生局說，針對案17570匡列醫院工作者64人，也擴大採檢接觸者，合計有162人採檢，全部是陰性；案17571的3名同住人採檢，擴大採檢大同區某國小、課後班師生共101人，採檢全是陰性；案17572的職場、足跡接觸者共有11人，另擴大採檢49人，共60人採檢全部是陰性。

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台北市副市長黃珊珊說，聯醫截至1月11日，共收治126名確診者，其中有3人是本土，其他123人都是境外移入。她解釋，台北市防疫旅館較多，很多境外移入個案也在台北市住院。衛生局專委歐佳齡也說，聯醫中興院區案17570、案17571所在的護理病房共收治14名確診，現在病房是只出不進；仁愛院區的案17701專責病房收治12名確診者，現在病患已經移到另一病房，病房會進行清潔確認。

黃珊珊說，台北市去年5月因應疫情，擔心輕症患者可能消耗醫院量能，當時規劃專責防疫旅館、設置1200個房間，在疫情趨緩後已退場。她說，現在中央仍以醫院收治病患為原則，暫不開放專責防疫旅館，但台北市已做好準備，這兩天會把安心檢疫所空出、之前也與兩家防疫旅館簽訂MOU，希望指令下來旅館就改為專責防疫旅館。

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