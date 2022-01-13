桃園青農女力漸增 24歲「農三代」返鄉栽種有機葉菜

24歲石育潔大學念的是語言科系，畢業後選擇返鄉務農，栽種有機葉菜等作物。（記者鄭淑婷攝）

2022/01/13 16:42

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市第9屆「桃園市青農農民輔導計畫」26位學員結業，其中有12位女性學員，顯示近年青農女力漸增，24歲石育潔是本屆最年輕學員，大學念的是語言科系，畢業後選擇返鄉務農，栽種有機葉菜等作物，加入青農培訓希望朝有機、永續農業努力，並時時提醒自己勿忘返鄉從農初心。

石育潔說，她自己算是「農三代」，家中在八德區栽種網室蔬菜，大學畢業後正好碰上疫情，就業市場不是那麼好，因家中有農業資源，便有了返鄉從農想法，也開始認真研究種植，自己從小看著爸爸下田，寒暑假也會幫忙農務，所以從農這件事對她來說不算陌生，而現代農業有機具輔助，比起以前輕鬆很多，對女生來說不是特別困難。

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來自復興區的陳耑妤過去當了十年廚師，她說，有了孩子後選擇留在家中，一邊幫忙家裡產業一邊照顧孩子，因緣際會接觸到咖啡產業，考取SCA國際咖啡感官、烘焙及金杯3張證照，2020年底嘗試種植咖啡樹，也開始思考如何做後續的田間管理，因此決定報名青農輔導計畫，培訓過程除了課程、實習，她理解唯有互助合作，才能將桃市農產品發揚光大。

桃市府至今已培育9屆共304位青農，桃園市長鄭文燦今天出席第9屆結訓典禮，逐一頒發結業證書給26位學員，學員栽種作物涵蓋水稻、葉菜、水蜜桃、茶葉、蔬果、咖啡等，他表示，青農培訓計畫包括4個月的課程、農場實習「學徒期」，之後還會提供每人20萬元創業獎勵金，支持青農學成後在地從農。

24歲石育潔大學念的是語言科系，畢業後選擇返鄉務農，栽種有機葉菜等作物。（桃市府農業局提供）

桃園市第9屆「桃園市青農農民輔導計畫」26位學員結業，其中有12位女性學員。（記者鄭淑婷攝）

桃園市長鄭文燦（左2）出席青農輔導計畫結訓典禮，來自復興區的陳耑妤（右2）展示自家咖啡品牌。（記者鄭淑婷攝）

來自復興區的陳耑妤過去當了十年廚師，因緣際會接觸到咖啡產業，嘗試種植咖啡樹。（桃市府農業局提供）

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