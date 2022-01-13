本土疫情「收斂」了嗎？ 陳時中︰銀行群聚案是「重中之重」

指揮官陳時中說明，本土疫情收斂指的是機場疫情，而現在銀行群聚案是「重中之重」，因為確診數多，足跡也多，仍必須持續監測社區狀況。（圖由指揮中心提供）

2022/01/13 16:00

〔記者邱芷柔／台北報導〕中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨天指出，桃園機場相關案例有清楚脈絡，武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土疫情「收斂」中，不過今（13日）天本土病例再增14例，對此陳時中說明，收斂指的是機場疫情，而現在銀行群聚案是「重中之重」，因為確診數多，足跡也多，仍必須持續監測社區狀況。

陳時中表示，桃園機場相關案例都沒有增加、定序也都出爐，除了計程車司機不同外，其餘歌友會、保全都是屬於同一個圈圈，今日桃園機場會做第二輪1千多人的PCR，希望能把桃機相關個案穩住。

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陳時中昨天指出疫情趨向收斂，對於今天本土病例再增兩位數，陳時中回應，「收斂」指的是機場整體的疫情，經過PCR複驗若沒有新案例在機場是相對安全，除了此次複驗，之後還會再做一次，而現在聯邦銀行群聚案就是重中之重。

陳時中進一步說明，銀行案中30個員工中就有13人確診，風險確實是在增加，他也強調，職場健康監測的重要，例如聯邦行員出現症狀就做了快篩檢驗，都是幫助疫情不要再擴大的方式，呼籲落實職場健康監測，越早發現、擴散的比例就會越低。

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