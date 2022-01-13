越南新住民3年前一句中文不會講 今朝拚上大學

國立基隆高中生陳福恒是來自越南的新住民，2018年剛到台灣時，她一句中文也不會講，連注音符號也不會，靠著老師一對一教學與她自己的努力，今年考取逢甲大學材料科學與工程學系。（圖由基隆高中提供）

2022/01/13 14:29

〔記者俞肇福／基隆報導〕國立基隆高中生陳福恒是來自越南的新住民，2018年剛到台灣時，她一句中文也不會講，連注音符號也不會，在老師協助、自己不斷努力下，她考取了心中的第一志願逢甲大學材料科學與工程學系。消息傳到學校，全校師生都相當高興。

陳福恒的課本一翻開，她的筆記交雜著羅馬拼音、越南文、英文與中文，她上課時，以羅馬拼音記錄下老師說的中文，例如老師說到斜率，她先寫羅馬拼音，回家再把中文補上。到高二時，她參加教育部舉辦的華語能力測驗TOCFL獲得成績第五級（最高六級），有很大進步。

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陳福恒在越南念到高二因經濟因素半工半讀，再跟著媽媽到台灣，因語言不通及文化差異，曾水土不服，2019年她進入基隆高中就讀，在基中師長的陪伴與自身努力，她咬牙挺過去。基中為她申請經費，邀請懂越南文的老師對她進行一對一課後扶助，才慢慢跟得上大家。

她從第一次國文考30分，到國文考試及格，這些學習的進步痕跡，擔任認輔老師吳惠琴都看到眼裡。吳惠琴說，當導師時，有鑑於學生的母親是越南新移民的越來越多，為了方便跟家長溝通，特地去學越南文，教學相長，她不僅是陳的老師，也變成她的家人與最好的朋友。

陳福恒表示，高一上時覺得念書很無力，第一次段考是她最慘的一次考試，題目卷上的文字看不懂，作文寫作完全寫不出來任何一字，經學校的扶助課程逐漸適應。

她說，材料科學是她喜歡的領域，而且系上跟許多越南的企業產學合作，她覺得會中文與越南文的專長日後直接進入相關企業工作，學以致用，未來她想念化工材料研究所。

基隆高中校長鍾定先表示，陳福恒的中文從零到有，到現在已經可以跟人溝通，這個不可能的任務在她的努力跟老師的協助下達陣；基隆高中抱持著「當你真心渴望追求某種事物的話，整個宇宙都會聯合起來幫你完成」的精神來幫忙她，考取的消息傳來，全校師生都十分感動。

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