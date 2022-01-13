柴油大客車注意 板橋雙站25日起列為「空氣品質維護區」

未來行經板橋公車站與板橋轉運站柴油大客車，需取得相關標章才能進入。（新北市環保局提供）

2022/01/13 13:43

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市環保局公告，1月25日起將板橋公車站與板橋轉運站列為境內第二處「空氣品質維護區」，管制對象為柴油大客車，行經板橋雙站需取得有效期限內自主管理優級或同等級以上標章，始可進入，違反者會依空污法處車輛使用人或所有人500元以上、6萬元以下罰鍰，並按次處罰至改善為止。

新北環保局長程大維表示，新北市柴油車輛設籍數約10萬輛，為全國排名第二高的縣市，因此市府從2020年9月25日公告劃設台北港及其周邊道路為第一處空氣品質維護區，全時禁止一年內未經全國任一縣市檢驗合格之一、二期柴油車進出空維區。

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他說，管制至今已依法告發432輛違反車輛，經統計施行後平均一年可減少132噸PM2.5及2533噸NOX，現在將板橋雙站劃設為本市第二處空氣品質維護區，也是希望複製過去成功的管制經驗，大幅降低污染排放。

程大維也說，尤其板橋雙站為新北市重要交通樞紐，鄰近板橋火車站、高鐵站及捷運站，周邊又多為住宅區，平均平日進出的大客車車輛數近2800輛次，搭乘人次約3.8萬人次。

實施設立後，管制進入該區的柴油大客車必須取得有限期限內自主管理優級或同等級以上標章，才能進入，未來將透過智慧車牌辨識系統、路邊攔檢等稽查方式，加強管制行駛於板橋雙站的柴油大客車。

環保局表示，未來將透過智慧車牌辨識系統、路邊攔檢等稽查方式，加強管制行駛於板橋雙站之柴油大客車。（新北市環保局提供）

設置新北市第二處「空氣品質維護區」範圍圖示。（新北市環保局提供）

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