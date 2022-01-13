台東唯一傳統工藝人間國寶陳利友妹來了！個展分享排灣族刺繡

陳利友妹繡縫的王子與公主的排灣族傳統服飾極為華麗。（記者陳賢義攝）

2022/01/13 12:06

〔記者陳賢義／台東報導〕來自台東太麻里鄉排灣族工藝家陳利友妹，去年獲文化部登錄為重要傳統工藝「排灣族傳統刺繡」保存者，成為台東首位傳統工藝人間國寶，台東縣政府為讓更多人看見東排灣族獨特的藝術、文物及文化精神，即日起至27日在文化處藝文中心1樓展覽室，舉辦「人間國寶陳利友妹排灣族Kinavatjesan傳統刺繡展」，望能為台東傳統文化留下更多紀錄，歡迎對傳統刺繡工藝有興趣的民眾踴躍前往欣賞。

長年投身排灣族刺繡工藝保存的陳利友妹，擁有超過60年的經驗，精通排灣族傳統刺繡技藝，作品創作多元。刺繡作品擅於利用排灣族8種不同的技法和日治時期的刺繡手藝，將部落文化、記憶揉合，展現傳統的生活記憶及神話傳說。一生專注於工藝作品與刺繡教學的她，不僅在國內多獲大獎及館藏展出，更是有日本邀展並展出的經驗，以自我實現的過程再現族群榮光。

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縣文化處長顏志光表示，在面臨部落傳統文化不斷流失的狀況下，多年來為保存部落文化，著手進行許多研究計畫及展覽。這次刺繡展媒合台東大學美產中心，希望能透過展出陳利友妹多年來的代表性作品，讓縣民認識排灣族豐富的族群文化，同時也肯定陳利友妹在傳統編織工藝、刺繡技法上的貢獻。

台東縣長饒慶鈴表示，打造台東成為全世界的原民文化首都是6大施政主軸之一，因此非常重視原住民文化傳承、保存及發揚，透過這次展覽傳達東部排灣族地區相當珍貴且獨特的文化特色，也希望未來能有更多原住民族人或非原住民朋友來學習傳承。

陳利友妹傳統刺繡手藝精湛，被文化部登錄為「排灣族傳統刺繡」保存者。（記者陳賢義攝）

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