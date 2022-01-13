批中市府承諾調薪7％跳票 中捷基層員工：只調5.21％讓人心寒

有中捷員工反映，市府原本承諾調薪7%，最後只調5.21％，讓員工心寒。（記者蘇金鳳攝）

2022/01/13 11:03

〔記者蘇金鳳／台中報導〕有中捷公司基層員工反映，自己的薪水低且沒有獎金，實領不到2萬8千元，市府原本承諾要調7％，但公司卻在元月5日開會，課長以下調5.21％，他懷疑跟中捷藍線正英站被揭發有關，市府的承諾跳票，讓員工非常心寒。

中捷公司表示，公司依據並尊重台中市議會去年12月30日三讀通過總預算案所做決議，考量公司於營運初期仍於虧損階段，有關公司員工薪資調整與市府先前所公佈調薪幅度略有差距，惟預計調薪平均幅度將略優公敎人員調薪幅度。

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中捷公司澄清，公司負責捷運路網營運維管業務，後續路網規劃非營運公司之權責，藍線設站位置與公司無涉。並強調，員工調薪幅度將俟市府核定後實施，公司也將持續戳力於營運績效的表現、控管營運維修人力及撙節開支掌控預算執行，也希藉由本次調薪保障員工合理薪酬及提升優秀人才留任意願。

有中捷員工向本報反映，他是基層員工，薪水低，又無其他獎金，因此實領低於2萬8千元，因低於台北捷運公司及市場行情，離職率高，市府承諾要調高7%，去年12月22日還公開宣佈。

該名員工說，但是中捷公司5日開會決定，含課長以上調薪4%，課長以下調5.21%，他認為是中捷藍線設正英站後，市府就決定中捷公司基層員工調薪5.21%，跟環保局清潔隊員一樣。

該名員工表示，市議員段緯宇批中捷公司虧損連連不應調薪，但清潔隊員有8千元的清潔獎金，市府承諾跳票，讓員工很心寒。

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