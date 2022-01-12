桃園責任醫院檢驗負荷重 鄭文燦：每採5千件發10萬獎勵金

市長鄭文燦（左3）致贈水果慰勞天晟醫院檢驗人員辛勞。（記者李容萍攝）

2022/01/12 22:48

〔記者李容萍、許倬勛／桃園報導〕1月14日醫檢師節將至，桃園機場本土武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情擴散，桃園11家責任醫院站在第一線守護國門，醫療負擔和採驗激增負荷大，市長鄭文燦今（12）日下午帶著水果禮盒前往中壢天晟醫院及平鎮聯新國際醫院慰問，除感謝醫檢人員辛勞，並宣布醫療院所採檢量若超過5000件，市府將發放檢驗津貼10萬元、達1萬件再頒10萬元獎勵金，向醫院檢驗人員感謝，現場響起如雷掌聲。

鄭文燦說，這次從疫調到檢驗都是24小時完成，由於Omicron病毒傳播速度快、潛伏期短，每個個案匡列人數也非常多，醫檢團隊進行採檢常需連夜進行才能當日確認採檢結果。除了加碼加發檢驗津貼，全市醫療院所接種疫苗超過30萬劑也將加發獎勵金，給予醫療人員最大的支持。

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鄭文燦提到，自1月7日起至9日連續3天，天晟醫院團隊支援金嗓歌友會、忠貞市場攤商店家、國小以及里民活動中心採檢，採檢量累計將近2200人，聯新國際醫院醫檢團隊肩負桃園機場入境採檢重任，該院檢驗人員負荷重大，1天檢驗量達7000餘件，防疫是跟時間賽跑，醫檢團隊在防疫工作中扮演著很重要的角色，前端完成採檢後，後端還須確認採檢結果，經常需要連夜作業，非常辛苦。全市截至昨日，社區採檢站檢驗超過1萬1000件，並篩檢出7個確診個案。

他強調，防疫戰爭尚未結束，每天都是壓力測試及考驗，若每日入境確診個案為個位數，屬於「晴天防疫模式」；若入境確診人數超過60例，則屬於「暴雨防疫模式」，許多環境、人員及動線都要提高警覺，期盼醫療院所及所有民眾共同努力建立社區防火牆，確保社區防疫安全。

天晟醫院院長蔡芳生表示，COVID-19疫情再起，而身為醫護人員，最感到榮幸的就是能夠在疫情當中挺身而出，雖然在疫情當下許多常規會到影響，但天晟醫院檢驗科將發揮最大功能，醫護人員也將積極協助阻斷疫情傳播鏈。

聯新國際醫院總院長張煥禎也說，由於機場疫情緊繃，聯新國際醫院檢驗科在疫情期間發揮高承載量能，4台檢測儀器24小時不停運轉，同仁也不眠不休輪班，休假及工時亦跟著機動調整，感謝市長率領市府團隊前來指導，並給予所有醫護人員最大的支持。

市長鄭文燦（左4）慰勞天晟醫院檢驗人員辛勞，並宣布檢驗件數5000件就頒10萬獎金等獎勵措施。（記者李容萍攝）

天晟醫院檢驗人員這段時間工作相當辛勞。（記者李容萍攝）

市長鄭文燦（左5）視察聯新國際醫院檢驗科，感謝醫檢人員辛勞合影。（記者許倬勛攝）

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